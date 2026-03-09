Espana agencias

El Supremo avala el disfrute dual del complemento de maternidad para los funcionarios de clases pasivas

Ambos padres podrán solicitar la bonificación por hijos en las pensiones de funcionarios del antiguo régimen si cumplen los requisitos, tras un fallo que iguala derechos y corrige una discriminación reconocida por la justicia europea

Guardar

El Tribunal Supremo viene aplicando desde mayo de 2023 una interpretación que permite a ambos progenitores el acceso simultáneo al complemento de maternidad en las pensiones del régimen de clases pasivas, siempre que cumplan los requisitos necesarios. Según informó Europa Press, esta decisión responde a la necesidad de corregir la discriminación que la justicia europea había señalado previamente en la normativa española, que limitaba este beneficio únicamente a las mujeres.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió, tras analizar tres sentencias, que el complemento de maternidad por aportación demográfica, vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, puede reconocerse tanto al padre como a la madre, en igualdad de condiciones, dentro del régimen de clases pasivas si ambos satisfacen los requisitos legales. Esta resolución iguala el criterio mantenido por la Sala de lo Social del Supremo en relación con el régimen general de la Seguridad Social, según publicó Europa Press.

El régimen de clases pasivas está compuesto principalmente por el personal militar y por trabajadores civiles de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales y estatales, además de los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. Corresponde a quienes se incorporaron a la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2011, ya que las personas que ingresaron desde esa fecha forman parte del régimen general.

El Supremo, según recogió Europa Press, estimó los recursos presentados por tres hombres contra decisiones previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habían dado la razón a la Seguridad Social y excluido a los demandantes del complemento en cuestión. De este modo, el Supremo reconoció a los recurrentes el derecho a percibir dicho complemento en sus respectivas pensiones.

El fallo del Supremo retoma argumentos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este tribunal, en una sentencia emitida el 12 de diciembre de 2019, dictaminó que la normativa española, al permitir el complemento solo a mujeres con al menos dos hijos y excluir a los hombres en situación comparable, suponía “una discriminación directa por razón de sexo”. Tras esta sentencia, el complemento de maternidad fue sustituido por un nuevo complemento por brecha de género, a partir del 4 de febrero de 2021.

Respecto a las diferencias entre ambos sistemas complementarios, el complemento de maternidad estaba configurado como un beneficio individual para las madres, mientras que el complemento por brecha de género, instaurado en 2021, se establece como una ayuda única por hijo, reconocida a solo uno de los progenitores, independientemente de si ambos cumplen los requisitos.

En la argumentación publicada por Europa Press, el Tribunal Supremo señaló: “En estas condiciones, habiéndose configurado legalmente el complemento de maternidad como un complemento individual, la inclusión del colectivo discriminado por razón de sexo determina que los hombres adquieran el derecho al complemento en las mismas condiciones, puesto que la configuración legal inicial de las personas beneficiarias debe ajustarse al respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación, lo que implica la inclusión de los hombres en el ámbito subjetivo de aplicación”.

El Supremo también apuntó que, aceptar la incompatibilidad del reconocimiento simultáneo a ambos padres, supondría introducir en la práctica criterios de prelación o de reparto no establecidos en la ley. Esto podría provocar que una madre que ya había percibido el complemento de maternidad se viera afectada por el hecho de que el otro progenitor también lo recibiese, una consecuencia que no contempla el marco normativo, informó Europa Press.

En cuanto a la aplicación actual del complemento por brecha de género, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalla que, al cierre de febrero, existen 1.367.995 pensiones que incorporan este complemento. De ellas, un 77,6% corresponde a mujeres, lo que equivale a 1.061.238 beneficiarias. El promedio mensual de esta ayuda en las pensiones alcanza los 76,95 euros.

Las estadísticas sobre la distribución de las pensiones con complemento reflejan que el 24,3% corresponde a personas con un hijo (331.812); el 49,5% a quienes tienen dos hijos (676.549); cerca del 17,8% beneficia a quienes cuidan de tres hijos (243.259), y el 8,5% se concede a pensionistas con cuatro hijos (116.372), según datos recogidos por Europa Press. El complemento por brecha de género vigente desde febrero de 2021 se concede como una cuantía fija por cada hijo y debe solicitarse durante el proceso de tramitación de la pensión.

Las resoluciones judiciales que han conducido a este cambio también responden a una tendencia en las instituciones europeas, que exigen mayor equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones, eliminando las discriminaciones por motivo de sexo en la normativa estatal, reportó Europa Press. El reconocimiento de este derecho a ambos padres no afecta a quienes acceden actualmente al complemento por brecha de género, ya que desde 2021 la ayuda es única por cada hijo para uno de los progenitores. El impacto práctico de la medida del Supremo concierne, por tanto, a quienes accedieron a la jubilación dentro del periodo de vigor del complemento de maternidad, entre 2016 y inicios de 2021.

El fallo del Tribunal Supremo establece que, ante la constatación de discriminación, los hombres que cumplan los requisitos tendrán derecho a la misma prestación que las mujeres, siguiendo principios constitucionales de igualdad y el marco dictado por la justicia europea. El tribunal destaca que el respeto a estos principios hace necesario el ajuste inmediato de la interpretación nacional y su aplicación a los procedimientos en curso.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoComplemento de maternidadSeguridad SocialTribunal Superior de Justicia de MadridTribunal de Justicia de la Unión EuropeaMadridUnión EuropeaClases pasivasBrecha de géneroPensionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Bidasoa-Irun, ya eliminado, cierra la fase contra el duro Montpellier

Infobae

Los Pujol ingresaron en Andorra 30 millones de euros en efectivo en 12 años, según la UDEF

Infobae

Cuatro detenidos por una pelea y el atropello mortal de un hombre en Ciutadella (Menorca)

Infobae

Un documental muestra sin filtros el día a día de los sordociegos para generar preguntas

Infobae

El Supremo cita el 22 de abril a Armengol y a Torres como testigos en el juicio a Ábalos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ingeniero que ha desnudado

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”