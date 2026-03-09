Espana agencias

El presidente del CES pide "más compromiso" a las empresas en la formación de inmigrantes

Santiago de Compostela, 9 mar (EFE).- El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), el economista Antón Costas, ha instado a las empresas a no ver la inmigración "únicamente como mano de obra", sino a "comprometerse" en la formación y en la mejora de las condiciones laborales de los inmigrantes, que sufren mayor precariedad.

Así lo ha explicado este lunes durante su participación en Santiago de Compostela en la presentación del informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', un estudio que analiza el fenómeno migratorio en España desde diferentes prismas y que fue encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Necesitamos que las empresas se comprometan en la formación de los inmigrantes, en la búsqueda de soluciones habitacionales para estas personas. Es un compromiso de todos pero especialmente de aquella parte de la sociedad que se está beneficiando en mayor medida del proceso migratorio", ha expresado Costas.

Además, ha mostrado su preocupación por el impacto de la inmigración en zonas "concretas", que a veces tensiona los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación o la vivienda.

Según ha afirmado, la "emigración bien gestionada es una bendición del cielo para la economía y la sociedad", pero debe ser "planificada" y se debe "eliminar la irregularidad", que es una "fuente de fragilidad y de pérdida" de talento y capacidades.

En ese sentido, Costas ha pedido un Pacto de Estado por la Migración, es decir, una visión "común y equilibrada" pero también "realista" que reconozca y normalice la aceptación del fenómeno migratorio como estructural y ponga en valor "la convivencia" entre la diversidad de orígenes de las personas que viven y trabajan en España.

"Defendemos un pacto de Estado por la convivencia, no tanto en términos de pacto político, sino de un cambio en la sociedad española para lograr esa inclusión tanto para las personas migrantes como para la sociedad", ha declarado.

Durante su intervención, ha alertado de que cuando se examinan los salarios, las condiciones laborales o la entrada y salida de desempleo entre migrantes en situación de irregularidad y nativos aparece una "brecha importante", una situación que se extiende hasta "alrededor de los cinco años de permanencia en España", cuando la situación laboral converge en mayor medida a la de los nativos.

Además ha puesto sobre la mesa la "doble vulnerabilidad" de las mujeres migrantes y la necesidad de "regular" los flujos migratorios y generar una nueva narrativa sobre la migración, con el objetivo de eliminar ciertos estigmas.

El estudio, que analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país, destaca que ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa y apunta que se necesitará incorporar a 2,4 millones de personas al mercado laboral en los próximos diez años para mantener el nivel productivo del país, por lo que las personas migrantes "serán esenciales para cubrir esa demanda".

EFE

jcr/am/may

(foto)

