El PP propone doblar la deducción por hijo en el IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía

Madrid, 9 mar (EFE).- El PP llevará al Congreso un conjunto de medidas económicas para atenuar el impacto de la subida de los precios, entre ellos la necesidad de duplicar la deducción por hijo a cargo en el IRPF y bajar al 10 por ciento el IVA de la energía a todos los consumidores.

Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo han avanzado su intención de presentar estas medidas en la Cámara Baja, donde buscarán el apoyo del resto de los grupos, pero retan al Gobierno a que se adelante y las apruebe mañana en el Consejo de Ministros.

Los populares recuerdan que los españoles están perdiendo poder adquisitivo, porque "los salarios reales no suben" y sí lo hacen "los impuestos", y advierten de que su situación económica está empeorando con la subida de los precios de la energía.

Insisten en que "no es "tiempo de eslóganes", sino de propuestas, y proponen tres: revalorizar el salario de los españoles, especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF; bajar al 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Estas medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año, según el cálculo de los populares, que animan al Gobierno a llevarlas ya a cabo.

Tras considerar que son medidas de "urgente" aplicación, los populares ironizan con que "si esto va de lemas" en referencia sin citarlo al de "no a la guerra", tienen uno: "sí a los españoles". EFE