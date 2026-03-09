Espana agencias

El IBEX 35 abre con una fuerte caída del 3,17 % con el brent disparado en 107 dólares

Madrid, 9 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una fuerte caída del 3,17 %, afectada por la fuerte subida del precio del crudo brent, el de referencia en Europa, que se dispara más del 16 % y cotiza en los 107 dólares (máximos desde julio de 2022) por la guerra en Oriente Medio.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se hunde ese 3,17 %, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año son ya del 4,35 %.

El brent, que ha llegado a tocar esta madrugada un máximo en los 119,5 dólares, sube a esta hora el 16,08 %, hasta los 107,57 dólares, mientras que el euro avanza y se cambia a 1,156 dólares. EFE

