El IBEX 35 abre con una fuerte caída del 3,17 % con el brent disparado en 107 dólares

Madrid, 9 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con una fuerte caída del 3,17 %, afectada por la fuerte subida del precio del crudo brent, el de referencia en Europa, que se dispara más del 16 % y cotiza en los 107 dólares (máximos desde julio de 2022) por la guerra en Oriente Medio.
En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, se hunde ese 3,17 %, hasta los 16.533,4 puntos. Las pérdidas del año son ya del 4,35 %.
El brent, que ha llegado a tocar esta madrugada un máximo en los 119,5 dólares, sube a esta hora el 16,08 %, hasta los 107,57 dólares, mientras que el euro avanza y se cambia a 1,156 dólares. EFE
(foto)(vídeo)
Últimas Noticias
PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana
La subida de la inflación debería ser transitoria si el conflicto en Irán no se alarga
Paco Rabal, en el centenario de su nacimiento y casi 25 años desde su muerte
Continúa por cuarto día la búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias
La FAO advierte de que la desigualdad merma un 24 % la productividad de las agricultoras
MÁS NOTICIAS