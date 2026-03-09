Espana agencias

Audrey Pascual, una 'supergigante' de oro

Guardar

David Ramiro

Cortina d'Ampezzo, 9 mar (EFE).- La esquiadora española Audrey Pascual logró este lunes la medalla de oro en supergigante, en la tercera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.

Dos días después de subirse al podio para recoger una plata en descenso, Audrey Pascual, de 21 años, sumó su segunda medalla de los Juegos. Lo hizo en Cortina d'Ampezzo, con el imponente macizo de los Dolomitas de fondo, tras ser la mejor en supergigante con un tiempo de 1:17.82, acompañada en el podio por la japonesa Momoka Muraoka, plata, y la china Sitong Liu, bronce.

Audrey inició el descenso la segunda, por detrás de la china Wenjing Zhang, que fue descalificada al no terminar la carrera. Hizo una carrera limpia, sin errores y asegurando las curvas para no perder el equilibro. Su buen crono obligó a sus rivales a arriesgar para mejorar ese tiempo.

Una de esas rivales era la alemana Anna-Lena Forster, gran dominadora del circuito los últimos años y que también aspiraba al oro. Salió la quinta y fue descalificada al salirse de la pista en el descenso, poniendo en bandeja el triunfo a la española.

Desde la grada, emocionados, estuvieron siguiendo las evoluciones de Audrey sus padres, Laura y Quique, y su hermano Diego. También otros familiares y amigos. En total 35 personas que quisieron pasar unos días junto a la joven esquiadora y arroparla en su sueño paralímpico. La gran mayoría de ellos portando banderas de España y unas inconfundibles gorras rosas hechas para la ocasión con el nombre de Audrey.

La joven madrileña, en su primeros Juegos, no está sintiendo la presión del debut y de ser la gran estrella de la delegación española en Italia. A Cortina d'Ampezzo ha llegado tras completar una temporada brillante con el Globo de Cristal en gigante, diecisiete medallas en la Copa del Mundo (10 oros, 6 platas y 1 bronce) y una mezcla de ambición e ilusión que le está llevando al éxito.

Audrey Pascual (Madrid, 2004) nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.

Su relación con el esquí comenzó a los once años en La Pinilla. En un principio no le gustó eso de tener que depender de las órdenes de un monitor. Solo quería pasar tiempo con sus primas sin ninguna pretensión por competir. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes. También Javier Hernández, el técnico que le acompaña desde que empezó y que le acompaña en Cortina.

En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.

Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere un joven de 28 años en Granada, donde se investigan un posible atropello y una riña

Infobae

SOS Desaparecidos urge respuestas inmediatas a la emergencia de una persona que desaparece

Infobae

El Congreso invirtió 4,65 millones en viajes nacionales en 2025, una media de 13.300 euros por diputado

Cada diputado generó de media un desembolso de 13.300 euros en traslados por el país durante el último año legislativo, con la mayor parte del presupuesto destinada a conexiones entre Madrid y las provincias, según reveló la Cámara

El Congreso invirtió 4,65 millones

Un programa refuerza el bienestar emocional del docente universitario en la era digital

Infobae

Comités Locales de Emergencia piden una moratoria de la construcción en zonas inundables

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de un país

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”