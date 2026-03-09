Espana agencias

Abascal está "harto del teatro" de Feijóo y pide dar "fuerza" a Vox para que el PP negocie "como Dios manda"

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado estar "harto del teatro" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "simula hacer oposición" a la "mafia" de Pedro Sánchez, si bien es una "estafa", por lo que ha pedido de cara a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León dar "fuerza" a Vox para que el PP tenga que "sentarse en una mesa a negociar como Dios manda".

En un acto en Béjar (Salamanca), Abascal ha arremetido contra el presidente de los 'populares', al que ha reclamado también que "deje de asustar a la gente" y pedir el "voto útil" para el PP en contra de la izquierda, ya que esta "no tienen ninguna oportunidad el 15 de marzo", "ni de ganar, ni de sumar, ni de gobernar en Castilla y León".

En este contexto, ha reivindicado a Vox como la formación que promovería "el cambio de rumbo total" en la Comunidad, frente a un PP al que hay que obligar a "hacer política para adultos" en unas conversaciones en las que Vox quiere negociar "medida a medida", "con plazos de cumplimiento y garantías".

"Eso es lo que se juega en estas elecciones", ha aseverado en un discurso en el que ha reiterado que el PP no es de "fiar" y una "estafa" que "no combate de ninguna manera" a la "mafia" del PSOE en el Gobierno de España. "Estoy harto del teatro del señor Feijóo y del PP que simulan hacer oposición, pero que han pactado previamente políticas (con el PSOE) en Bruselas", ha manifestado, para apuntar a Mercosur, el "fanatismo climático" o la "invasión migratoria".

Respecto a inmigración, ha afirmado que no es que a Vox no le importe lo que pasa a seres humanos en el resto del mundo, si no que su "prioridad" son los españoles, un contexto en el que ha criticado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por haber acusado al candidato de Vox, Carlos Pollán, con que Vox quiere "tirar seres humanos al mar".

"Como puede ser tan canalla. No se puede hacer una acusación de esa naturaleza", ha lamentado Abascal, para culpar a Fernández Mañueco de tener "más preocupación por los de fuera que por los de dentro" y llamarlo "Alfonso Fernández Marrueco".

Todo esto supone, según Abascal, una "realidad grave", con "ruina e inseguridad", una situación que "solo puede cambiar Vox", "restaurando la soberanía, la libertad de la gente y la prosperidad arrebatada durante los últimos tiempos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Almeyda modifica media defensa e Íñigo Pérez revoluciona su once

Infobae

Feijóo pide a Sánchez tomar nota de las rebajas fiscales del PP por la guerra, que cifra en 900 euros por familia al año

Feijóo pide a Sánchez tomar

Djokovic regresa a los octavos en Indian Wells por primera vez desde 2017

Infobae

Prisión para dos detenidos por el atropello mortal de un hombre tras una pelea en Menorca

Infobae

'Mi querida señorita', película "didáctica" para dar luz a las zonas de sombra del clásico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado