Abascal está "harto del teatro" de Feijóo y pide dar "fuerza" a Vox para que el PP negocie "como Dios manda"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado estar "harto del teatro" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "simula hacer oposición" a la "mafia" de Pedro Sánchez, si bien es una "estafa", por lo que ha pedido de cara a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León dar "fuerza" a Vox para que el PP tenga que "sentarse en una mesa a negociar como Dios manda".

En un acto en Béjar (Salamanca), Abascal ha arremetido contra el presidente de los 'populares', al que ha reclamado también que "deje de asustar a la gente" y pedir el "voto útil" para el PP en contra de la izquierda, ya que esta "no tienen ninguna oportunidad el 15 de marzo", "ni de ganar, ni de sumar, ni de gobernar en Castilla y León".

En este contexto, ha reivindicado a Vox como la formación que promovería "el cambio de rumbo total" en la Comunidad, frente a un PP al que hay que obligar a "hacer política para adultos" en unas conversaciones en las que Vox quiere negociar "medida a medida", "con plazos de cumplimiento y garantías".

"Eso es lo que se juega en estas elecciones", ha aseverado en un discurso en el que ha reiterado que el PP no es de "fiar" y una "estafa" que "no combate de ninguna manera" a la "mafia" del PSOE en el Gobierno de España. "Estoy harto del teatro del señor Feijóo y del PP que simulan hacer oposición, pero que han pactado previamente políticas (con el PSOE) en Bruselas", ha manifestado, para apuntar a Mercosur, el "fanatismo climático" o la "invasión migratoria".

Respecto a inmigración, ha afirmado que no es que a Vox no le importe lo que pasa a seres humanos en el resto del mundo, si no que su "prioridad" son los españoles, un contexto en el que ha criticado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por haber acusado al candidato de Vox, Carlos Pollán, con que Vox quiere "tirar seres humanos al mar".

"Como puede ser tan canalla. No se puede hacer una acusación de esa naturaleza", ha lamentado Abascal, para culpar a Fernández Mañueco de tener "más preocupación por los de fuera que por los de dentro" y llamarlo "Alfonso Fernández Marrueco".

Todo esto supone, según Abascal, una "realidad grave", con "ruina e inseguridad", una situación que "solo puede cambiar Vox", "restaurando la soberanía, la libertad de la gente y la prosperidad arrebatada durante los últimos tiempos".