Transportes destinó 1.557 millones a ayudas al transporte público en 2025

Madrid, 8 mar (EFE).- El Ministerio de Transportes destinó 1.557 millones de euros en 2025 para ayudas al transporte público urbano, interurbano y metropolitano de competencia autonómica y local mediante transferencias a comunidades, entidades locales y consorcios de transporte.

Fuentes próximas al Gobierno han informado a EFE de que los fondos estatales han financiado la implantación de la gratuidad infantil en el transporte público hasta los 14 años, descuentos del 50 % de la tarifa en títulos joven y la reducción de tarifas, cofinanciada con los beneficiarios, en, al menos, un 20 % en los abonos y títulos multiviaje.

Las comunidades autónomas percibieron casi 350 millones de euros, de los que 211,7 millones se asignaron al primer semestre, y los 138,1 millones restantes, al segundo.

Los entes locales obtuvieron 182 millones de euros, 117,6 millones durante el primer semestre y 64,3 millones en la segunda parte del año.

Estas ayudas permitieron mantener reducciones de las tarifas en abonos y títulos multiviaje en ciudades y áreas metropolitanas.

Para financiar los servicios de transporte colectivo urbano interior prestados por los ayuntamientos, el Ministerio puso en marcha una nueva convocatoria de subvenciones por un importe superior a los 51 millones de euros para 93 entes locales.

Estos fondos están destinados a los ayuntamientos que presten un servicio de transporte público colectivo urbano interior siempre que dispongan de un Plan de Movilidad Sostenible vigente, aprobado antes de finalizar el plazo de solicitud.

Además, deben cumplir al menos una de estas condiciones: tener más de 50.000 habitantes -o más de 20.000 habitantes y más de 36.000 unidades urbanas catastrales- o ser capital de provincia.

Entre los ayuntamientos que han recibido estas subvenciones destaca el de Zaragoza, con más de 7 millones de euros; seguido de Sevilla, con 4,8 millones; Málaga, 2,9 millones, y Valladolid, 1,7 millones.

En el caso de las islas, la ayuda a la financiación cubre el 100 % del coste de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre.

Por esta vía, Canarias recibió en 2025 una subvención por 78 millones de euros y Baleares obtuvo 41 millones.

Para financiar el transporte público regular de viajeros en el ámbito metropolitano, Transportes destinó casi 364 millones de euros.

La mayor cuantía fue para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (149 millones), seguida del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (casi 127 millones), la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (40 millones) y la comunidad de Canarias (47,5 millones).

En el ámbito estatal, se destinaron 307,8 millones a financiar el servicio de transporte ferroviario prestado por Renfe y otros 66,6 millones a las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Estado.

Estas medidas, señalan las fuentes, contribuyeron a sostener elevados niveles de uso del transporte público y a favorecer alternativas de movilidad más sostenibles frente al vehículo privado.

El programa Verano Joven, impulsado por Transportes, logró un récord de viajes en 2025, con casi 6,84 millones de viajes en tren y autobús (30 % más que en 2024), con descuentos de hasta el 90 % entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

El Ministerio destinó 116,8 millones de euros para dotar este programa.EFE