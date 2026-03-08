'Sucia', 'Pioneras' y otras películas sobre mujeres del Festival de Málaga en el 8M

Marina Estévez Torreblanca

Málaga, 8 mar (EFE).- El poder de lo femenino, la sororidad, la necesidad de liberación del peso del patriarcado o lo decisivo de ayudar con la experiencia propia a otras mujeres que sufren abusos son temáticas que comparten varias de las películas del Festival de Málaga, que coincide este domingo con la celebración del Día de la Mujer.

Desde el llamamiento que hace una Carmen Maura de casi 80 años de su capacidad de decidir, la sensualidad y el deseo en 'Calle Málaga', de la cineasta marroquí Maryam Touzani, a películas que de manera más explícita abordan cuestiones objeto de reivindicación internacional este 8 de marzo, el Festival de cine acoge propuestas destacables sobre feminismo.

Es el caso de 'Sucia ¿Por qué no hiciste nada?', un documental de la actriz y creadora Bàrbara Mestanza que se estrena este mismo domingo en el Festival. El filme narra el proceso personal, artístico y judicial que emprendió Mestanza tras sufrir una agresión sexual durante un masaje en 2015 y trata de dar respuesta a esa pregunta, dirigida con frecuencia a las víctimas de violencia sexual.

Un documental sanador y valiente que primero fue una obra de teatro, después una novela y finalmente un grito desgarrador en las pantallas del festival de cine de Málaga. Su creadora dejó de creer en sí misma después de que un hombre la violara y ella no fuera capaz de reaccionar.

Pero abrirse en canal en este documental tan auténtico ha ayudado a Mestanza a verse "de un modo más amable", ha explicado a EFE. "He dejado de vivir en contra de mí misma para luchar porque todo este drama se convirtiera en algo que pueda servir para ayudar a alguien más".

El documental, que reivindica el arte como herramienta de reparación, resistencia y empoderamiento colectivo, es su granito de arena el día de la mujer. "Es mi forma de resistencia. Me nace salir a la calle y ponerme en modo lucha, pero también sé que es importante que elijamos nuestros momentos de lucha porque primero son los cuidados hacia nuestro cuerpo. Este documental forma parte de esos cuidados".

La propuesta de 'Pioneras. Solo querían jugar', que también se ha presentado en rueda de prensa este domingo y es el tercer largometraje de Marta Díaz de Lope, se remonta al primer partido de la selección española femenina de fútbol, en 1972. Este deporte se convierte en un símbolo de todos los obstáculos que la mujer debió superar en un pasado cercano.

"Es importante para los espectadores jóvenes que desconocen nuestro pasado muy reciente, que han vivido sus madres y abuelas. No es solo una película de niñas que juegan al fútbol, no es lo que estábamos haciendo", ha afirmado Díaz de Lope, que ha presentado la película en la sección oficial.

A la directora le pareció "una historia fascinante" desde que empezó a documentarse, y le resultaba "increíble que no fuera conocida por el gran público", por lo que decidió "poner en valor lo que habían hecho estas mujeres ahora, en un momento cumbre del fútbol femenino".

De nuevo en terrenos más dramáticos, el cortometraje 'Quién no teme al lobo feroz' se convierte en la expresión pura y sincera de una mujer que ha estado en el infierno y sale lanzada hacia arriba gracias al camino de luz que le muestra otra mujer.

"Qué alegría tan grande que muchas mujeres puedan empatizar al ver esta historia", ha dicho a EFE su directora, productora, guionista y actriz protagonista, María Araujo, que cuenta en este relato sobre el miedo su propia historia.

Esta gallega pontevedresa, que estuvo tres años sometida al maltrato y la anulación total por parte de una pareja tóxica, tiene un convencimiento: "Lo más importante que tenemos las mujeres somos nosotras mismas. Y no hace falta llegar al fondo Del Pozo para salir". EFE