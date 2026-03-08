Realizan pintadas fascistas y destrozos en la caseta de campaña del PSOE en Valladolid, que denunciará los hechos

Autores desconocidos han causado daños y han realizado pintadas fascistas en la caseta que el PSOE tiene instalada en Valladolid en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, unos hechos que los socialistas denunciarán.

En concreto, la caseta, que se encuentra instalada junto a la plaza de Fuente Dorada de Valladolid, ha aparecido este domingo con pintadas con símbolos fascistas (un círculo con una cruz superpuesta) en varios de sus lados y daños en un cristal.

Precisamente el golpe que ha dañado uno de los cristales de la caseta se encuentra sobre el nombre de la cabeza de lista a las Cortes por la provincia, Patricia Gómez Urbán.

Fuentes del Partido Socialista de Valladolid han señalado a Europa Press que presentarán denuncia por estos hechos, que se han producido durante la noche del sábado al domingo.