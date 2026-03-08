Quique: “Lo más duro es el cómo, hemos estado de pie en gran parte del partido”

València, 8 mar (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, apuntó que “lo más duro es el cómo” después de perder contra el Valencia este domingo en Mestalla con un penalti en el minuto 99 que puso el 2-3 en el marcador y resaltó que han estado “de pie en gran parte del partido”.

“Hemos ido de menos a más, estando de pie durante gran parte del partido, pero en esa fase final no hemos controlado aspectos determinantes del juego como era marcar el tercer gol o estar contundentes en el despeje, son situaciones que se vuelven en contra y se han vuelto en contra de forma trágica”, explicó en rueda de prensa.

El técnico madrileño dijo que deben rescatar muchas cosas, pero también quedarse con muchas otras: “Somos los mismos hasta el minuto 89 que los que hemos sido hasta el 100. El fútbol es así y en la élite penalizan los errores. Hemos tenido el tercer gol y hemos tenido errores continuados en despejes, segundas jugadas…”.

“Ha sido todo bastante raro acabar con nueve jugadores. Hemos jugado bastante bien y hemos generado ocasiones de gol, hay que quedarse con esta parte y trabajar mucho psicológicamente esta semana porque perder así duele”, agregó.

Por otro lado, Quique, que fue tanto jugador como entrenador del Valencia, dijo que Mestalla “siempre” estará en su corazón después de ser preguntado por el reconocimiento del estadio en su vuelta.

“Fueron muchos años de formación, de crecimiento, de enseñanza, es mi cuna. me he sentido siempre muy valencianista, pero obviamente mis sentimientos hoy son absolutamente contrarios a los intereses del Valencia y seguiremos en la pelea”, contó.

Por último, fue preguntado por los dos penaltis, sobre los que dijo que no vio bien ninguno. “Me fio mucho de los jugadores y tenían la certeza de que no había sido penalti. No tengo ni idea”, comentó. EFE

