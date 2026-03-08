Prosigue la búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès (Barcelona)

Barcelona, 8 mar (EFE).- Los equipos de emergencias continúan este domingo con la búsqueda del hombre de 69 años arrastrado con su coche el viernes por el agua, en pleno temporal de lluvia, en una riera de Llinars del Vallès (Barcelona), trabajos que se extienden hasta la desembocadura del mar.

Durante la noche, un dispositivo de quince personas ha continuado buscando al hombre por tierra y ha revisado los márgenes del río Mogent, sobre todo en las zonas de difícil acceso.

Los Bombers de la Generalitat han informado de que, con la luz del día, han reforzado ese dispositivo, que ahora integran veinte dotaciones, entre ellas unidades de submarinistas, canina y drones.

También forman parte del dispositivo agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Llinars.

Los trabajos se realizan en dos tramos. Uno de ellos el del río Mogent y un segundo a partir de su confluencia con el Congost y de éste con el Besòs hasta el mar.

A los trabajos de esta mañana no se ha incorporado el helicóptero que ha participado en los pasados días porque interferiría con el de los drones, pero la previsión es que se sume al dispositivo a lo largo del día, según fuentes de los Bombers. EFE