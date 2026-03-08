Ocho detenidos por robar y extorsionar a empresarios asiáticos y planear un secuestro

Madrid, 8 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en la desarticulación de una organización criminal que presuntamente robaba y extorsionaba a empresarios procedentes de Asia Oriental, a quienes se atribuye el robo con violencia a un empresario en Cantabria y a uno de ellos la planificación de un secuestro en Valencia.

En el marco de la operación "FALAN" han sido detenidos en total seis hombres y dos mujeres. A finales de 2025 se detuvo en Madrid a cinco presuntos autores materiales del robo al empresario en Cantabria y a dos colaboradores necesarios como presuntos responsables de delitos de robo con violencia, detención ilegal y lesiones.

La investigación continuó para localizar al presunto sexto autor material del robo, que finalmente fue detenido en la provincia de Valencia en 2026, cuando planificaba un secuestro, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo criminal desarticulado empleaba gran violencia, estaba asentado en Madrid y presuntamente está vinculado a estructuras criminales originarias del este de Asia.

La investigación, que comenzó con el robo en Cantabria, permitió hallar también un karaoke y una sala de juegos clandestinos, donde se practicaba la prostitución, se consumían drogas y se hacían apuestas por importantes cantidades de dinero, ya que en una de las mesas se intervinieron casi 9.000 euros en efectivo.

La investigación se inició a raíz dl asalto a la casa del propietario de un establecimiento comercial en Cantabria, en el que las cuatro personas que se encontraban en la vivienda fueron amordazas y maniatadas y una de ellas fue agredida con gran violencia con el objetivo de obtener los efectos de valor.

Los autores, seis personas, sustrajeron joyas, prendas de alto valor y un vehículo, objetos cuyo valor superó los 150.000 euros.

Además de los autores materiales, los agentes no descartaron la participación de otros miembros del grupo criminal y las investigaciones llevaron a la detención de siete personas a finales de 2025 en Madrid y a cinco registros en Parla, Getafe y en los distritos madrileños de Salamanca, Puente de Vallecas y Usera.

En dichos registros no solo se recuperaron joyas y otras evidencias relacionadas con el robo investigado, sino que también se detectaron diversas actividades ilícitas como la sala de juegos clandestina.

Además, en otros dos registros se localizó una vivienda utilizada como "piso patera" y un inmueble donde se almacenaban 9.000 cajetillas de tabaco falsificadas de una conocida marca, presuntamente fabricadas en el sudeste asiático y preparadas para su distribución.

Cuando se detuvo al sexto autor material del robo de Cantabria, los agentes comprobaron que este estaba realizando labores de seguimiento sobre otro empresario, con la finalidad de secuestrarlo.

La Guardia Civil no descarta que el análisis de los 130 efectos intervenidos durante los registros, que prosigue, permita esclarecer otros delitos cometidos en distintos puntos de España. especialmente contra empresarios vinculados a comunidades procedentes de Asia oriental.

La Operación FALAN ha sido desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial y la colaboración de efectivos de las comandancias de Madrid y Valencia, así como enlaces policiales internacionales acreditados en España. El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha dirigido la investigación. EFE