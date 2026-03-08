Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Alicante, 8 mar (EFE).- El conductor de una motocicleta ha fallecido este domingo tras caer de ella y ser arrollado por varios vehículos que circulaban por la autovía A-70 de circunvalación de Alicante.
Un equipo médico ha acudido al lugar del accidente pero solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 35 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).
El accidente se ha producido a las 06:58 horas de este domingo entre los kilómetros 19 y 20 de la A-70, en Alicante, cuando el motorista ha caído de la moto por causas que se desconocen y ha sido arrollado por varios vehículos que circulaban por la misma vía. EFE
Últimas Noticias
La italiana Chiara Consonni vence al sprint en la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura
Llamas garantiza "plantar cara" a la "corrupción sistemática" que "blinda los triunfos de la derecha" en CyL
Miguel Ángel Llamas, aspirante de Podemos-Alianza Verde a la Junta, denuncia que una estructura opaca y prolongada en Castilla y León obstaculiza derechos básicos y la alternancia, acusando al PP de perpetuar un sistema con favoritismos empresariales y mediáticos
Armengol defiende la educación afectivo-sexual en las aulas como forma de prevenir la violencia machista
Una cátedra de la Universidad de Cádiz contra la "estigmatización" del habla andaluza
Diseñan un método matemático que permite regenerar playas tras temporales con menos arena
MÁS NOTICIAS