'Mi querida señorita', película "didáctica" para dar luz a las zonas de sombra del clásico

Málaga, 8 mar (EFE).- Javier Calvo y Javier Ambrosi han presentado este domingo en el Festival de Málaga 'Mi querida señorita', una versión libre del clásico de 1972 que ha dirigido Fernando G. Molina y que pone nombre a cuestiones que quedaron a la sombra en la película original de 1972, como la naturaleza intersexual de la protagonista.

Ambos cineastas son los productores de esta cinta que cuenta con el respaldo de Netflix y que concursa por la Biznaga de Oro en la 29 edición del festival, con un guion firmado por la escritora Alana S. Portero, y con Elisabeth Martínez como protagonista, una actriz intersexual que también debuta en la pantalla.

"Nuestra película funciona como un homenaje claro a la original y dialoga con ella en términos casi didácticos", ha explicado en la rueda de prensa de presentación su director, al que la pareja de cineastas y productores encargó adaptar una película de Jaime de Armiñán que les conmovía profundamente con el declarado objetivo de llegar a un público joven.

Si en aquella el mítico actor José Luis López Vázquez, ya maduro, interpreta a una mujer que descubre que es un hombre y cambia por completo su existencia, en la actual la joven Elisabeth Martínez hace un viaje más complejo y matizado en el que se dan muchas más explicaciones sobre la condición intersexual.

"Adela es una persona que vive en una jaula y se le han acumulado tantas capas que no sabe cómo salir de ahí. Cuando sale, rompe con absolutamente todo, comete errores y tiene que ir construyendo otra vez cada una de las capas", ha afirmado la actriz en la rueda de prensa.

Junto a ella, Anna Castillo, que interpreta a la mujer de la que se enamora Adela, un papel que en 1972 hizo Julieta Serrano. "Es un personaje que es un bálsamo. Ella quiere cuidar y quiere aportar luz de la manera que sea, aunque sufra", ha expresado.

En la rueda de prensa también han estado presentes la actriz Nagore Aramburu, que interpreta a la madre de Adela, así como Manu Ríos y Lola Rodríguez, que por su parte dan forma a la particular familia elegida por la protagonista cuando se traslada a Madrid desde Pamplona.

La trama se sitúa en el año 2000 porque fue el año en el que la manifestación del Orgullo Gay en Madrid se hizo multitudinaria, lo que ha implicado además una serie de referencias pop a aquellos años, desde pósters de películas como 'Carne Trémula' o 'Jamón Jamón' a visitas al videoclub.

Esta película, ha explicado Javier Ambrossi, está deliberadamente pensada para una audiencia joven, y de ahí "el hecho de que se vaya a poner en Netflix, de que la adaptación pase de un personaje adulto a uno joven, de que eligiéramos a Fer (el director), que tiene ese contacto con audiencias súper jóvenes", tras dirigir títulos como 'Palmeras en la nieve'.

Y por eso también, a Alana S. Portero le encargaron un guión "que explicara, que fuera pedagógico", sin los silencios y cortes de la película original. "Nombrar es fundamental porque las cosas tienen nombre, es un acto revolucionario y más ahora, en los tiempos que corren", ha afirmado.

"Si ellos y ellas y ellos entienden esta problemática, este asunto, el futuro va a ser mucho mejor. Entonces espero que vean algo súper entretenido y muy magnético, una historia de amor, pero con un poco de suerte van a aprender porque hay una intención pedagógica clara de nombrar y explicar", ha añadido el productor. EFE

