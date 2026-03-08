Marín y Buchanan regresan en el Villarreal ante un Elche con cuatro novedades

Vila-real (Castellón), 8 mar (EFE).- El regreso al eje de la defensa de Rafa Marín y del extremo canadiense Tajon Buchanan son las novedades en la alineación del Villarreal ante un Elche en el que regresan a su formación inicial Buba Sangaré, Víctor Chust, Grady Diangana y Álvaro Rodríguez.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, ha formado su alineación inicial con Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marín, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pépé y Mikautadze.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha apostado para su equipo inicial por Dituro, Buba, Affengruber, Chust, Pétrot; Diangana, Febas, Aguado, Germán Valera; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. EFE

