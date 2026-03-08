Espana agencias

La única candidata a presidir Castilla y León: la mujer en política aún es un escaparate

Guardar

León, 08 mar (EFE).- La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, la primera y única mujer a la cabeza de un partido con representación parlamentaria que se postula a presidir Castilla y León, ha lamentado que la mujer en política aún sea considerada un “escaparate", una manera que tienen los grandes partidos de “cubrir expediente”.

En el marco de la celebración de este 8 de marzo, Día de la Mujer, Alicia Gallego ha reflexionado en una entrevista con EFE que los grandes partidos “viven más de cara a la galería que de cara a la realidad” en unas cuestiones de igualdad en las que “queda mucho por hacer”.

Ha lamentado que un día como este 8M “los grandes partidos vayan a hacerse la foto” cuando después muestran “un silencio inaceptable cuando aparecen casos de acoso dentro de sus formaciones”.

“A unos y a otros les salpica la hipocresía, cuando se conocen esos casos o comentarios con frases muy desafortunadas para la mujer”, ha asegurado.

Mucho por hacer contra los techos de cristal

"Cuando ves cómo funcionan los partidos te das cuenta de que todo es manejado en base a sus cuotas, que la mujer muchas veces es el escaparate o la estética que tienen para cubrir un expediente, pero realmente no se valora y todavía queda mucho por hacer para romper esos techos de cristal”, ha añadido.

Gallego ha confesado su temor ante el avance de discursos que cuestionan las políticas de igualdad y que amenazan con retrocesos precisamente en los derechos de las mujeres.

“Es triste volver a ver o a oír ciertos mensajes o discursos que estuvimos oyendo durante estos cuatro años anteriores, bastante ofensivos para la mujer, o cómo se ha negado el aborto cuando es un derecho reconocido. Es un peligro para una sociedad que tiene que ser democrática, avanzada y que tiene que vivir en base a unos derechos que reconoce la Constitución”, ha apostillado.

Primera candidata y alcaldesa pionera

Ella fue la primera alcaldesa de Santa María del Páramo, un municipio leonés de algo menos de 3.000 habitantes, pero nunca ha sentido que no se la aceptara por ser mujer.

“Es el mundo rural, un municipio con población envejecida, pero la gente mayor lo aceptó con tanta normalidad como una persona joven. Es decir, muchas veces son los discursos políticos de odio los que promueven una ideología que para mí está anticuada y que no se corresponde con la realidad”, ha asegurado.

Su partido, la Unión del Pueblo Leonés, siempre ha visto “con normalidad” que las mujeres estén en política, ha confesado, y pone como ejemplo el haber sido elegida secretaria general de la formación.

“Yo noto el calor y el apoyo de mis compañeros, de los hombres y de las mujeres por igual. Nosotros siempre hemos visto con naturalidad que las mujeres formemos parte de órganos directivos o de secretarías que forman parte de la estructura del partido”, ha añadido.

Sin embargo, ha confesado que se sorprendió cuando entró por primera vez en las Cortes de Castilla y León “porque los partidos, mayoritariamente, estaban constituidos por procuradores y no por procuradoras”.

“Pero a raíz de dimisiones, o del hecho de que esos procuradores accedían a otros puestos superiores, entraban mujeres por ser las siguientes en la lista y se fue conformando otra fotografía”, la que debería marcar el futuro de las Cortes de aquí en adelante, ha confiado.  EFE

tlg/grg/oli

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Familiares de desaparecidos, inasequibles al desaliento a pesar del paso de los años

Infobae

Ocho detenidos por robar y extorsionar a empresarios asiáticos y planear un secuestro

Infobae

Transportes destinó 1.557 millones a ayudas al transporte público en 2025

Infobae

El PPCV asevera que Morant "sabe mucho de guerras" tras la expulsión del alcalde de Almussafes del PSOE

El portavoz del PP en Les Corts critica a Diana Morant tras el cese del alcalde de Almussafes y cuestiona su liderazgo, acusándole de ignorar problemas internos y de una gestión marcada por escándalos y conflictos dentro del partido

El PPCV asevera que Morant

Morant: Violencia de género afecta a las mujeres por el hecho de serlo, lo dice la ciencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’