La colombiana Camila Osorio no puede con Naomi Osaka en Indian Wells

Washington, 8 mar (EFE).- La colombiana Camila Osorio cayó este domingo en la tercera ronda del WTA 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) ante la japonesa Naomi Osaka, que se medirá en octavos de final con la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Osaka, 16 del ranking WTA, doblegó a Osorio (número 61) en tres sets (6-1, 3-6 y 6-1) en una hora y 39 minutos.

La cucuteña firmó una primera manga nefasta, en la que cedió todos sus juegos y apenas ganó el 29 % de los puntos con su servicio, aunque evitó el rosco al romper un saque de la japonesa.

Osorio se transformó en el segundo set, con un 67 % de efectividad en sus puntos de servicio. La colombiana se apuntó un 'break' para llevarse la manga por 6-3 y empatar el partido.

Pero el tercer set fue más parecido al primero que al segundo, con Osaka de nuevo manos a la obra, potente con su derecha, sumando juegos al resto para el definitivo 6-1.

"Traté de ser más positiva. Sentí que en el segundo set me estuve quejando mucho y entonces pensé que mi hija podría estar viéndome ahí, lamentándome por la pista, así que tenía que cambiar la actitud. Y eso fue lo que hice", explicó Osaka al terminar el duelo.

Osaka se medirá este próximo martes en octavos de final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo. EFE

