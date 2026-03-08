Gobierno vasco se suma al lema "Dale espacio a la igualdad" ante una "ultraderecha" que "desprecia el feminismo"

El Gobierno vasco se ha sumado al lema "Dale espacio a la igualdad" impulsado por las instituciones vascas con motivo del Día Internacional de las Mujeres y reconoce la "necesidad de seguir avanzando en igualdad en todos los ámbitos" ante los discursos que creían "superados alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres y desprecia el feminismo".

En un comunicado, el Consejo de Gobierno ha expresado que, pese a los "muchos avances" en igualdad de "las últimas décadas", no es un "logro garantizado, sino un espacio que debemos cuidar, proteger y ensanchar cada día".

En especial, ha señalado, "en un momento en el que renacen discursos que creíamos superados, alentados por una reacción de la ultraderecha que niega la desigualdad de mujeres y hombres, banaliza la violencia contra las mujeres y desprecia el feminismo y las políticas de igualdad".

Así, ha llamado a la sociedad a seguir "dándole más espacio a la igualdad en todos los ámbitos", como aplicando planes de igualdad en las empresas y avanzando hacia la igualdad salarial, apostando por la coeducación en las aulas para educar sin roles de género limitantes, repartiendo las tareas y los cuidados de manera equitativa, denunciando los discursos de odio y desinformación, apostando por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, e incorporando la perspectiva de género en cada plan, cada actuación, cada decisión política, ha enumerado.

Por último, apela a la ciudadanía para que "exprese su compromiso" con la igualdad "todos los días, de manera pública y activa", y especialmente este Día Internacional de las Mujeres. "Demos a la igualdad el espacio que se merece", concluye.