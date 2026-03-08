Espana agencias

Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

Guardar

Gijón, 08 mar (EFE).- La pareja formada por el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto se proclamó campeona del torneo Gijón Premier Padel P2 al derrotar en la final masculina a Arturo Coello y Agustín Tapia por 7-5 y 7-6, mientras que en la categoría femenina el título fue para Gemma Triay y Delfina Brea, que vencieron a Ariana Sánchez y Andrea Ustero por 6-4, 6-7 y 6-3.

La final masculina enfrentó en el Palacio de Deportes de La Guía 'Presidente Adolfo Suárez' a dos de las parejas más destacadas del circuito Premier Padel, con Galán y Chingotto imponiéndose en dos sets muy disputados para impedir la remontada de Coello y Tapia y alzarse con el trofeo del torneo asturiano.

El primer set se decidió con una rotura clave en el tramo final que permitió a Galán y Chingotto cerrarlo por 7-5, mientras que la segunda manga mantuvo la igualdad hasta el desenlace, en el que la pareja hispano-argentina certificó su victoria en el desempate para conquistar el título en Gijón.

En el cuadro femenino, Gemma Triay y Delfina Brea firmaron una remontada tras más de tres horas de partido ante Ariana Sánchez y Andrea Ustero, en una final que se resolvió en tres sets después de que cada pareja dominara un parcial inicial.

Sánchez y Ustero se adelantaron en el marcador al llevarse el segundo set por 7-6 tras ceder el primero por 6-4, pero Triay y Brea recuperaron la iniciativa en la manga definitiva, que cerraron por 6-3 para conquistar el torneo y poner fin a una sequía de títulos de varios meses.

El Gijón Premier Padel P2, celebrado esta semana en la ciudad asturiana, reunió a varias de las principales figuras del circuito internacional y supuso la primera parada del calendario del tour en España en la temporada 2026, la segunda en el calendario global de este año. EFE

dsl/mfc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Infobae

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Infobae

0-1. El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante

Infobae

El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Infobae

Galbiati: La mentalidad de los jugadores en la segunda parte ha sido clave

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”