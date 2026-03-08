El PP exige explicaciones al Gobierno por el aumento de la entrada de migrantes a Ceuta

Ceuta, 8 mar (EFE).- El PP ha anunciado este domingo que ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Senado dirigidas al Ministerio del Interior para exigir explicaciones ante el fuerte incremento de las entradas irregulares de ciudadanos extranjeros que ha registrado Ceuta en los primeros meses de 2026.

Según ha informado el PP, la intención también es conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno para reforzar el control de la frontera ya que sólo durante el mes de febrero accedieron de forma irregular a España por Ceuta 820 migrantes, una cifra que evidencia el repunte de la presión migratoria en la ciudad.

Las cifras acumuladas entre enero y febrero reflejan además un incremento "muy significativo" ya que según los datos difundidos por el propio Ministerio del Interior un total de 1.257 personas habrían entrado por Ceuta en ese periodo, lo que supone un aumento cercano al 700 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, "distintas informaciones apuntan a que los datos manejados por mandos policiales serían incluso superiores", lo que ha llevado al PP a preguntar al Gobierno cómo explica estas diferencias.

Ante esta situación, el PP quiere saber por qué el Gobierno no está adoptando medidas para reforzar "de manera efectiva" el control de la frontera en Ceuta, "pese al evidente incremento de las entradas irregulares".

Las preguntas registradas también reclaman explicaciones sobre si el Ejecutivo tiene previsto aprobar un plan específico de refuerzo de medios humanos, materiales y tecnológicos para el control de la frontera en Ceuta, especialmente en zonas sensibles como el entorno del espigón del Tarajal y el perímetro fronterizo.

Asimismo, el PP pregunta al Gobierno si ha evaluado el impacto que el aumento de las entradas irregulares puede tener en la capacidad operativa del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en los recursos de acogida disponibles en la ciudad. EFE