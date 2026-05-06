Jueves, 7 de mayo de 2026

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Redacción Deportes. Con la mínima ventaja del 1-0 del duelo de ida, el Rayo Vallecano visita este jueves en el Stade de la Meinau al Estraburgo francés en el partido de vuelta para tratar de seguir haciendo historia y meterse en la final de la Liga Conferencia contra el ganador de la otra semifinal, entre el Crystal Palace y el Shakthar Donetsk ucraniano, que se enfrentan en el Selhurst Park de Londres con la ventaja del 1-3 a favor el cuadro inglés.

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FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción Deportes. El Nottingham Forest inglés y el Braga portugués afrontan este jueves en ventaja y como visitantes sus decisivos partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Europa, respectivamente contra el Aston Villa en Birmingham (Reino Unido) (1-0) y el Friburgo alemán (2-1).

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FÚTBOL PABLO TORRE (Entrevista)

Palma. El futbolista cántabro Pablo Torre Cantabria, 2003), jugador del Mallorca, asegura en una entrevista con la Agencia EFE que está disfrutando como nunca del fútbol en un equipo que sigue peleando por eludir el abismo del descenso.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. El Real Madrid, tras caer el martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria ante el Hapoel Tel Aviv por 76-69, dispone este jueves (20.00) de una nueva oportunidad para cerrar la serie de cuartos de final de la Euroliga y mejorar su imagen a domicilio, donde sólo ha conseguido seis victorias esta temporada.

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BALONCESTO LIGA DE CAMPEONES FIBA

Badalona. La Laguna Tenerife juega contra el Rytas Vilna lituano (18.00) y el Unicaja de Málaga ante el AEK Atenas (21.00) este jueves en las semifinales de la Liga de Campeones FIBA, cuya fase final se disputa esta semana en el Pabellón Olímpico de Badalona.

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BALONCESTO LIGA FEMENINA ENDESA

Redacción Deportes. Las semifinales de la Liga Femenina Endesa de baloncesto comienzan este jueves con los partidos de ida, entre el Valencia Basket, que persigue cuarto título consecutivo, y el Spar Girona (19.00), y entre el Perfumerías Avenida salmantino y el Casademont Zaragoza (20.30).

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TENIS ROMA

Roma. Continúan los Internacionales de Italia de tenis y este jueves entra en escena en el cuadro femenino del WTA 1.000 de Roma la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se ve las caras en treintaidosavos de final con la checa Barbora Krejcikova, 53 del ránking.

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CICLISMO VUELTA A ESPAÑA FEMENINA

Redacción Deportes. La quinta de la siete etapas de la Vuelta ciclista a España femenina se disputa este jueves sobre un recorrido de 119,6 kilómetros entre León y Astorga y con dos puertos de tercera categoría como dificultades montañosas.

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​GOLF CATALUNYA CHAMPIONSHIP

Redacción Deportes. Un total de 156 golfistas de 29 países -entre ellos 24 españoles- participan en el Estrella Damm Catalunya Championship entre este jueves y el domingo en el Real Club de Golf El Prat, en Terrassa (Barcelona), y es el primer torneo del DP World Tour (antiguo Circuito Europeo) que se disputa en el Viejo Continente esta temporada. El torneo homenajea la figura de Severiano Ballesteros por el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

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AUTOMOVILISMO RALLY DE PORTUGAL

Redacción Deportes. Después de haber ganado las cinco primeras pruebas puntuables, el equipo Toyota vuelve a ser el favorito a ganar entre este jueves y el domingo el Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial de 2026. Lidera la general con 101 puntos el británico Elfyn Evans, con solo dos puntos más que el japonés Takamoto Katsuta. La carrera empieza este jueves con tres tramos cronometrados, el último a las 19.05 CET/17.05 GMT.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026 (hasta 10). Tres tramos, el último a las 19.05 CET.

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BALONCESTO

- Fase final de la Liga de Campeones FIBA, en Badalona (FOTO). Semifinales: Rytas Vilna-La Laguna Tenerife (18.00) y Unicaja-AEK Atenas (21.00).

- Liga Femenina. Semifinales, ida: Valencia Basket-Spar Girona (19.00) y Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza (20.30).

- Euroliga. Cuartos de final. Cuarto partido (al mejor de cinco) (FOTO): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (1-2) (20.00), en Botevgrad (Bulgaria).

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Segundos partidos: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (01.00) y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (03.30).

- Previa de la liga femenina estadounidense WNBA, que empieza este viernes.

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CICLISMO

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 5ª etapa. León-Astorga. 119,6 km. (FOTO)

- Previa del Giro de Italia, que comienza el viernes en Bulgaria.

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FÚTBOL

- Liga Conferencia (semifinales, vuelta) (FOTO). Crónica y vestuarios del Estrasburgo-Rayo Vallecano (21:00) y crónica del Crystal Palace-Shakthar (21:00).

- Liga Europa (semifinales, vuelta). Crónicas del Aston Villa-Nottingham Forest y del Friburgo-Braga (21:00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 35ª jornada y previa del partido del viernes: Levante-Osasuna.

- Entrevista con el jugador del Mallorca Pablo Torre. (FOTO) (VÍDEO)

- Reportaje. El 'fútbol andando', una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La Agencia EFE participa en el evento de instalación del césped en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. (FOTO) (VÍDEO)

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FÚTBOL SALA

- Fase final de la Liga de Campeones, en Pésaro (Italia). Previas de las semifinales: Jimbee Cartagena-Sporting de Portugal y Palma Futsal-Etoile Lavalloise.

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GOLF

- DP World. Estrella Damm Catalunya Championship, en el Real Club de Golf El Prat, Barcelona (hasta 10).

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

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HOCKEY PATINES

- Liga de Campeones masculina. Fase final, en Coimbra (Portugal). Cuartos Barça-Sporting Portugal (20.00) y Barcelos-Trissino (23.00)

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans, de Álex Márquez, Johann Zarco y Fabio Quartararo.

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OLIMPISMO

- Acaba la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, en Lausana (Suiza). Rueda de prensa a las 15:00.

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TENIS

Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

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