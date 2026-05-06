La Policía indica a sus agentes medidas de prevención al hantavirus, cuyo riesgo es "bajo"

Madrid, 6 may (EFE).- La Policía ha distribuido este martes un protocolo inicial de actuación frente al hantavirus, dirigido a los miembros del cuerpo, ante la posibilidad de que algunos puedan verse expuestos tras el brote detectado en un crucero que recalará en España, en el cual se califica el riesgo como "bajo".

El protocolo, elaborado por el área de coordinación de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, al que ha tenido acceso EFE, recoge las principales medidas preventivas a adoptar, entre ellas el uso de mascarillas FFP2 o FFP3 en los escenarios con sospecha, y de guantes desechables de nitrilo, así como protección ocular si hay polvo en suspensión y monos desechables en caso de intervenciones prolongadas.

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En los lugares de riesgo, que el protocolo recuerda que son las viviendas abandonadas, poco ventiladas o muy sucias o donde haya presencia de roedores, excrementos o basura acumulada, se recomienda a los agentes ventilar lo posible durante un mínimo de veinte o treinta minutos, si pueden abrirse puertas o ventanas.

Tienen que evitar barrer, sacudir objetos, levantar polvo y poner en marcha ventiladores o aparatos de aire acondicionado.

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Otra recomendación es, en el caso de que sea imprescindible moverse por el entorno, hacerlo con movimientos suaves y eludir las zonas con acumulación visible de excrementos.

A la hora de manipular objetos, los policías tendrían que humedecer previamente las superficies con desinfectantes como la lejía diluida 1:10.

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En la retirada de los equipos de protección, primero hay que quitarse los guantes, luego los protectores oculares y finalmente la mascarilla, para después lavarse las manos.

En el protocolo, se recuerda a los policías que el período de incubación es de una a tres semanas y que hay personas infectadas que son asintomáticas.

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El área de coordinación de prevención de riesgos laborales de la Policía concluye que, en cualquier caso, el riesgo en el ámbito policial actualmente es bajo y que el riesgo de contagio por contacto con personas también es bajo. EFE