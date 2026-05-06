El avión con pacientes de hantavirus espera en Canarias otra aeronave tras fallo eléctrico

Madrid, 6 may (EFE).- El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos y que tuvo que parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

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Este, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las mismas fuentes.

Hasta la llegada de una nueva aeronave y la resolución de la situación, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo.

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El Ministerio de Sanidad ha aclarado así las circunstancias en las que ha tenido que producirse esta parada, después de que inicialmente la Delegación del Gobierno informara de que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio, para después precisar que era provocada por la rotura de la burbuja de aislamiento.

La Delegación del Gobierno aseguró además que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiese ni bajase del avión, requisito que garantiza que se ha respetado.

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El avión había partido del aeropuerto internacional Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17.00, hora de Países Bajos.

Pese a que la tripulación había comunicado un cambio de ruta para hacer escala en Málaga previa a continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Fightradar 24, ninguna de las aeronaves tiene previsto parar en la ciudad andaluza de acuerdo con las fuentes de Sanidad. EFE

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