Carreño, eliminado del Masters 1.000 de Roma tras perder contra el chileno Tabilo

Roma, 6 may (EFE).- Pablo Carreño quedó eliminado este miércoles en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma tras perder ante el chileno Alejandro Tabilo, en un encuentro que estuvo interrumpido durante más de una hora por la lluvia caída sobre la capital italiana.

El asturiano, de 34 años, se vio superado por un chileno claramente superior en juego y en físico, que partía como favorito y que le endosó un 6-2 y 6-1 con un gran tenis.

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Carreño había accedido al cuadro principal tras ganar en primera instancia al estadounidense Martin Damm Jr. (6-3 y 6-3) y después sin necesidad de disputar su partido previo, tras la retirada del suizo Stan Wawrinka antes de que comenzara el duelo programado el pasado martes.

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no pudo prolongar su participación en el torneo del Foro Itálico, que arrancó este miércoles con el cuadro principal, y se despidió en su de la capital italiana el mismo día en que lo hizo su compatriota Jaume Munar, que también perdió su partido.

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El encuentro se vio afectado por una interrupción de más de una hora, un factor que pudo influir en el rendimiento del tenista, número 91 del ránking, que se vio superado de manera clara por su rival durante el segundo set, en el que el chileno se mostró muy consistente.

Tabilo, nacido en Toronto (Canadá) y número 35 del ránking, ganó así su primer partido en el torneo y se enfrentará en segunda ronda al argentino Francisco Cerúndolo. EFE

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