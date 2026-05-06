El rey recibe a los jefes de las armadas europeas que participan en un foro en Madrid

Madrid, 6 may (EFE).- El rey ha recibido este miércoles en el Palacio Real a los jefes de todas las armadas y marinas europeas que participan estos días en el Foro Estratégico Chiefs of European Navies (CHENS-26) en Madrid.

Un foro que comenzó el pasado día del 4 y que se prolongará hasta el próximo 8 de mayo y en el que participan los jefes de la Armada de cada nación marítima europea miembro de la OTAN o de la UE y que posea fuerzas armadas navales.

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En estas reuniones, que comenzaron en 1990, toman parte en la actualidad Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia, Turquía y Reino Unido.​

El objetivo de estos foros es promover el entendimiento entre las armadas de los países miembros, examinar las cuestiones de interés común y aumentará la concienciación sobre el ámbito marítimo en los diferentes estados. EFE

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