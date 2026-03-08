Espana agencias

'Después de Kim':Grandinetti y Ozores investigan en Benidorm la muerte de su hija distante

Málaga, 8 mar (EFE).- 'Después de Kim', la película que Ángeles González-Sinde ha presentado este domingo en el Festival de Málaga, habla del desconcierto de unos padres -Adriana Ozores y Darío Grandinetti- al redescubrir quién era su hija, de quien llevan tiempo distanciados, cuando aparece muerta en el lugar "más contradictorio y extraño" para vivir un duelo: Benidorm.

Drama e intriga se entrelazan en una historia que concursa por la Biznaga de Oro y que arranca cuando Juan y Gloria, divorciados y alejados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim ha aparecido muerta. Allí descubren que tienen un nieto que está en paradero desconocido y deciden intentar encontrarle.

La película, basada en una novela homónima de la propia directora de 2019, sitúa su acción "en un lugar tan peculiar y particular" como Benidorm, ha explicado González-Sinde en rueda de prensa, porque quería hacer un retrato de esta ciudad levantina, con su mezcolanza, colorida y a veces estridente, de personas de diferentes orígenes que quieren recomenzar otra vida.

"Es el lugar más contradictorio y más extraño para vivir un duelo, una situación dramática", ha apuntado la que fuera ministra de Cultura entre 2009 y 2011.

La muerte inesperada de su joven y lejana hija, noticia dramática con la que comienza la película, confronta a esos padres con preguntas sobre su propia vida y la manera de conducir y emplear su tiempo. "Ellos vivían cómodamente, quizá pensando en la recámara de su cabeza, 'bueno, ya habrá tiempo, ya lo arreglaré, ya la llamaré", ha subrayado la directora.

Un fenómeno, el de las familias que cortan sus relaciones personales, cada vez más frecuente. "Nuestro modo de vida ha cambiado, es fácil que las familias se dispersen, que nuestros hijos vivan en países que no son donde residimos nosotros, que vivan experiencias de las que nosotros, en el fondo, tampoco sabemos mucho", ha continuado.

En la película, el desconcierto llega cuando estos padres, la madre que ha sido muy permisiva y el padre que ha sido demasiado exigente, se preguntan por su responsabilidad sobre la vida y la muerte de Kim.

"A lo mejor la culpa se la genera el no saber qué no han hecho o qué han hecho mal o el no entender. Pero evidentemente se te muere un hijo al que hace muchos años no ves y tienes las puertas abiertas para que entren todas las culpas, aunque no las detectes", ha reflexionado al respecto el argentino Grandinetti ('Hable con ella').

Para su compañera de reparto, Adriana Ozores ('Heroína') "la historia entraña una enorme dificultad y un enorme misterio que a mí me sigue teniendo atrapada", ha asegurado, al no llegar a saber exactamente qué pasó entre esos padres y esa hija. "Y creo que eso es lo que arrebata de la película, el gran nudo, como espectadores y como actores, porque no está desvelado", ha remarcado.

Otro de los personajes es el que interpreta la actriz y cantante Christina Rosenvinge, como la vecina danesa de Kim, que ayuda a los padres a ir desvelando el misterio de quién era su hija, qué le ocurrió, y cómo buscar a su nieto. Ella representa "ese cruce de personas, de distintos orígenes, que han empezado su vida desde cero, que tienen la posibilidad de ser otros" en Benidorm, ha dicho González-Sinde.

En la película también tiene un papel destacado la nutrida comunidad rusa que vive en la ciudad alicantina. "Era importante contar que la comunidad rusa más grande fuera de Rusia está en España, casi toda en la costa de Málaga y Levante", ha recordado la directora. EFE

