Armengol defiende la educación afectivo-sexual en las aulas como forma de prevenir la violencia machista

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha defendido Día Internacional de la Mujer la educación afectivo-sexual en las aulas como una forma de prevenir la violencia machista.

Así lo ha indicado en un mensaje publicado este domingo en su cuenta de la red social X, en el que ha considerado que el 8M es "un día para alzar la voz con fuerza y recordar que la igualdad no es una meta alcanzada, sino una conquista que debemos defender".

Armengol ha adjuntado un vídeo de una charla impartida por Marina Marroquí y Leticia Dolera en la que exponen "una realidad preocupante", que solo un 38% de los jóvenes se considera feminista y el 88% de la pornografía que consumen contiene violencia contra la mujer.

"Por eso debemos defender con firmeza la educación afectivo-sexual en las aulas. Hablar de respeto, de consentimiento y de igualdad también es una forma de proteger derechos y de prevenir la violencia machista. Ni un paso atrás", ha señalado la también secretaria general del PSIB.

