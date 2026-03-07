Espana agencias

Tellado (PP): "Nadie votó a Vox en Extremadura para que actúen como si fuesen el PSOE y Podemos"

El secretario general popular cuestionó el respaldo de Vox a la izquierda en la Asamblea regional, señalando que tal decisión frustra la investidura de María Guardiola y contradice las expectativas de su electorado, generando malestar entre sus propias filas

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, expresó que la dirección nacional de Vox tomó una decisión que ha generado frustración tanto entre sus bases como en el electorado al impedir la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. El dirigente popular buscó subrayar las repercusiones internas de esta postura, remarcando que la votación de Vox junto al PSOE y Podemos en la Asamblea regional contrarió las expectativas de sus propios votantes, quienes esperaban un papel distinto por parte del partido en la formación del gobierno autonómico. Según informó Europa Press, Tellado criticó la decisión de Vox durante un acto en Cartagena, apuntando además el efecto que tal postura genera en el panorama político nacional.

De acuerdo con Europa Press, Tellado calificó como incomprensible la actuación de Vox en la sesión parlamentaria celebrada el día anterior. Para el secretario general del PP, resultó especialmente llamativo ver al partido alineado con las fuerzas de izquierda en la votación clave, lo que bloqueó la posible investidura de Guardiola. Explicó que el apoyo del 43 por ciento logrado por la candidata popular, cercana a la mayoría absoluta, debería haber bastado para que, con la simple abstención de Vox, Guardiola hubiera accedido a la presidencia, algo que finalmente no ocurrió por el voto negativo del grupo parlamentario.

El dirigente popular argumentó que Vox, al optar por votar con el bloque contrario, facilitó que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, saliera beneficiado de la situación. “Supongo que estaría en el Palacio de la Moncloa riéndose a mandíbula batiente de la jugada inteligente de sus amigos de Vox”, expresó Tellado, citado por Europa Press. No obstante, sostuvo que los principales perjudicados por el estancamiento son los ciudadanos extremeños, ya que ese desenlace impide la constitución de un gobierno surgido de la mayoría obtenida en las urnas por el PP.

En sus declaraciones, el secretario general del PP instó a Vox a dejar de lado el llamado “tacticismo electoral” y enfocarse en los intereses de la población de Extremadura, en lugar de actuar en función de cálculos políticos vinculados a otras comunidades como Castilla y León. Tellado insistió en que el reemplazo de Sánchez y del Partido Socialista no se logra mediante discursos, insultos o enfrentamientos verbales, sino con acumulación de apoyos electorales y victorias en los comicios, según recogió Europa Press.

El representante popular remarcó su convicción de que los votantes de Vox no respaldan ni esperaban ver a sus representantes adoptando posiciones similares a las de PSOE y Podemos en la asamblea extremeña. “Estoy seguro de que ningún votante de Vox está satisfecho con lo que vio ayer. Nadie votó a Vox en Extremadura para que actúen como si fuesen del Partido Socialista y de Podemos”, señaló Tellado, según recogió Europa Press. Añadió que desde el Partido Popular solicitan a Vox respeto tanto hacia su propia base electoral como hacía sus dirigentes territoriales, y sugirió que, actualmente, la dirección nacional del PP muestra más consideración hacia los representantes regionales de Vox que la propia cúpula del partido liderado por Santiago Abascal.

En el plano nacional, Tellado extendió su crítica al gobierno de coalición del PSOE y Podemos, al que atribuyó un “gran deterioro” en diversas áreas del país a lo largo de ocho años: desde la situación de las mujeres y las políticas en materia de migración y vivienda hasta el estado del derecho, el sector primario y la red ferroviaria. Ante la que calificó como una “nefasta gestión”, sostuvo que también la imagen internacional de España atraviesa momentos difíciles, situación que asoció a la acción del presidente del gobierno, a quien acusó de buscar conflictos en el exterior como distracción sobre los problemas internos.

La intervención de Tellado incluyó una valoración crítica del posicionamiento del gobierno ante conflictos internacionales: “Ese ‘no a la guerra’ es en realidad no a la democracia. Y eso es tremendamente grave”, manifestó el dirigente del PP, según consignó Europa Press. Tellado defendió que el Partido Popular representa la alternativa política para el país y que la única herramienta para desplazar a Pedro Sánchez del poder es fortalecer el apoyo al PP liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Al abordar las perspectivas del espectro de centro-derecha, el secretario general del PP insistió en la necesidad de evitar divisiones y controversias internas en ese espacio político, argumentando que la fragmentación solo favorece la continuidad del actual gobierno de Sánchez. Advirtió que, si el voto de cambio no se concentra en una sola fuerza, será difícil propiciar un relevo en el Ejecutivo nacional.

Tellado subrayó también que, para lograr una alternancia en el poder, hace falta presentar propuestas desde los gobiernos autonómicos y trabajar desde la institucionalidad, en lugar de recurrir a la protesta o el enfrentamiento visceral. Según sostuvo el dirigente popular, la estrategia debería centrarse en ganar elecciones y escuchar a la ciudadanía. “A Sánchez y al PSOE no se les desaloja con gritos, con protestas, sino desde los gobiernos y con propuestas, con trabajo, con inteligencia, ganando elecciones y escuchando a la gente. Y desde luego no se le desaloja votando lo mismo que votaría Pedro Sánchez”, reiteró, citado por Europa Press.

En su intervención, Tellado señaló que tanto Vox como el PSOE, personificados en Santiago Abascal y Pedro Sánchez, mantienen una relación de mutua necesidad política, circunstancia que, a su juicio, incide en el deterioro institucional y en la coyuntura nacional. Precisó que el Partido Popular se mantiene enfocado en la unión de los españoles, la construcción de grandes mayorías y en enfrentar los desafíos que el país tiene por delante, con el propósito de formar una alternativa a lo que calificó como el peor gobierno de la historia democrática de España, según relató Europa Press.

El acto donde Tellado realizó estas declaraciones correspondió a la clausura de una actividad organizada por el Partido Popular en Cartagena con motivo del Día Internacional de la Mujer, contexto en el que el secretario general reafirmó la misión del PP como partido de igualdad y libertad, con el compromiso de ofrecer una opción política capaz de responder ante los desafíos actuales y futuros de España.

