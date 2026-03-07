Espana agencias

Soraya Vega anuncia su precandidatura para liderar la "recuperación" del PSOE de Extremadura

La diputada socialista en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega ha anunciado este sábado que dará un paso adelante para "liderar la recuperación" del PSOE de la región, oficializando su precandidatura a la Secretaría General de la formación en la comunidad autónoma.

"El PSOE se va a recuperar para volver a poner a la gente en el centro de la política, de las ideas y de los valores", ha asegurado Vega en declaraciones a los medios en Mérida, en el marco de su asistencia al acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres, en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

La socialista ha señalado que toma esta decisión "con mucha humildad" e "ilusión", después de que "en las últimas semanas" miembros de su partido la hayan instado a presentar su precandidatura a liderar el partido en la región, tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo después de las elecciones autonómicas del pasado diciembre.

En esa línea, Vega ha considerado que "es el momento" de que una mujer se ponga al frente de la formación en la región, aunque, ha matizado, "siempre lo ha sido".

"Siempre ha sido el momento de las mujeres, lo que pasa es que hemos vivido en la sociedad en la que hemos vivido y en la que seguimos viviendo. Nos ha costado un poquito más alcanzar la presencia en los espacios públicos, pero por supuesto que sí es el momento", ha anotado la diputada extremeña.

UN PROCESO "PROFUNDAMENTE DEMOCRÁTICO"

La precandidatura de Soraya Vega se suma a la que hará oficial este sábado el alcalde de la localidad pacense de Olivenza, Manuel José González Andrade, lo que dificultará que haya una candidatura única a encabezar el PSOE de Extremadura.

A este respecto, la socialista ha remarcado que el partido afronta este proceso "profundamente democrático" de nombrar a un nuevo secretario general "con toda naturalidad y respeto", ya que, ha insistido, el PSOE "asumió la democratización de las decisiones, también en la elección de sus líderes.

Del mismo modo, se ha referido a la segunda votación de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, celebrada este pasado viernes, en la cual la 'popular' ha contado únicamente con el apoyo de los 29 diputados del PP.

Según ha defendido que, ante este "espacio de inestabilidad e incertidumbre" en el que, ha lamentado, "se mercadea con los intereses de Extremadura", el PSOE de la región debe hacer "lo que está haciendo", esto es, "actuar con responsabilidad y con profunda lealtad a Extremadura y a los extremeños".

"Extremadura está viviendo un momento muy complicado. Ayer lo pudimos comprobar en la Asamblea de Extremadura. Se está dejando a la gente abandonada, estamos perdiendo autonomía, después de tantos años de trabajo de tanta gente", ha advertido.

