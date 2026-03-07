Se reanuda la búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Oviedo, 7 mar (EFE).- El dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer de 56 años que ayer se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, se ha retomado a primera hora de este sábado, han informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil.

El 112 Asturias recibió ayer, sobre las 19:40 horas, un aviso por parte de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, localidad ubicada en parte central de Asturias, y le había perdido de vista.

En ese momento, se movilizó un amplio dispositivo de búsqueda que permaneció en la zona hasta las 23:00 horas haciendo un reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presentaba una importante crecida debido a las lluvias, y las tareas de rastreo se han reanudado a las 08:00 horas de este sábado.

La zona de búsqueda que seguirá es la comprendida entre el lugar donde fue vista por última vez en el río Silvestre y aguas abajo de la desembocadura con el río Nalón.

En el operativo participarán efectivos de bomberos, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate y el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Salvamento y Búsqueda de Cruz Roja.

Por parte de la Guardia Civil, se movilizarán patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y componentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. EFE