Rinus Veekay choca con Palou y le deja fuera de la carrera en Phoenix

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- Rinus Veekay (Juncos Hollinger) chocó este sábado con el español Álex Palou (Chip Ganassi) y le dejó fuera de la carrera de la IndyCar en el oval de Phoenix.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, tuvo su accidente en la undécima vuelta en Phoenix cuando se acercó a las barreras de protección en el mismo momento en el que Veekay intentaba adelantarle al exterior.

El piloto catalán, que había ganado el pasado domingo la carrera inaugural del campeonato, no sufrió lesiones por el accidente.

Poco después de abandonar la carrera, aseguró que no había visto a Veekay llegar desde atrás y que no pudo evitar el impacto.

No es la primera vez que Palou y Veekay quedan involucrados en un accidente en un oval. En 2023, Veekay dejó fuera al catalán de las 500 Millas de Indianápolis. EFE