Rego será baja en el Athletic por sanción contra el Girona

Bilbao, 7 mar (EFE).- El jugador del Athletic Club Alejandro Rego será baja por sanción en el partido de la próxima jornada frente al Girona tras haber visto este sábado la quinta tarjeta amarilla de la temporada frente al Barcelona.

La ausencia del centrocampista en Montilivi se suma a las de los lesionados Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz y a la del sancionado Yeray Álvarez, que estará disponible a partir del 2 de abril.

Ademas, Ernesto Valverde tiene las dudas de Aitor Paredes y Unai Gómez. El central se perdió el choque ante el conjunto azulgrana por una contusión en el gemelo izquierdo y el centrocampista tuvo que retirarse del partido debiod a una lesión aparentemente de gravedad en la rodilla izquierda. EFE

