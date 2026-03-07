Rego contrapone la "radicalidad democrática" de En Común frente a la derecha "vendepatrias" de "expolio" de CyL

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha contrapuesto la apuesta de "radicalidad democrática" que defienden los integrantes de la coalición En Común en Castilla y León (IU-Sumar-Vedes Equo) frente a la derecha "vendepatrias" que mantiene un "expolio" del territorio.

Así lo ha señalado en un acto central de campaña de En Común celebrado en Valladolid, el cual ha estado lleno de mensajes de "no a la guerra" que han coreado los cerca de 200 asistentes al Centro Cívico Canal de Castilla al que han asistido el coordinador de IU, Antonio Maíllo, el coportavoz de Verdes-Equo, Joserra Becerra, y la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para apoyar al candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, y la número 2 de la lista, Marina Echebarría.

En este marco, la ministra ha criticado el modelo de la derecha de Castilla y León, apoyado por "la otra derecha" que entrega la vivienda, el territorio y los recursos a fondos de inversión extranjera que "exprime" y "saquea" y, mientras lo hacen, "cuentan que son patriotas".

Sin embargo, ha afirmado que "su patria cabe en una pulserita" porque luego no tienen problema "en hincar la rodilla frente a una potencia extranjera" y postergar el interés del país "frente a Trump", lo que ha calificado de "derecha vendepatrias".

Sin embargo, en Castilla y León el modelo "de Mañueco, del Partido Popular, apoyado por la otra derecha", supone cierre de consultorios médicos en decenas de pueblos, lo que obliga a gente mayor a recorrer kilómetros para "algo tan básico" como ver a su médico.

Pero además, ha asegurado que se ve el modelo "claro, nítido, transparente" cuando "decretan" que la Comunidad sea "una tierra pasto del expolio", permitiendo un modelo basado en macrogranjas, en explotación intensiva "que pone en riesgo el agua, el territorio y el futuro del mundo rural".

En la misma línea, ha asegurado que siente también cuando afecta "en lo personal", a la "vida cotidiana", y la juventud tiene que marcharse por que "no hay oportunidades" de tener vivienda, no hay servicios públicos o acceso a "curro decente".

"Eso es el modelo de la derecha y de la ultraderecha", ha insistido la ministra, quien ha afirmado que, por el contrario, ellos defienden una idea del país que les "conecta con el pueblo" y con "la defensa de lo común" y ha explicado que defienden "la radicalidad democrática, que no significa gritar más que nadie, ni convertir la política en un espectáculo", sino algo "muchísimo más profundo" que tiene que ver con "llegar a todos los ámbitos de la vida".

En esta línea, ha apuntado que la democracia no puede "quedarse en votar cada cuatro años" mientras otros deciden sino que hay que "disputarla" y "cargarla de contenido" y por ello ha señalado que plantean que ésta entre en la vivienda, en el trabajo, en los cuidados, en el territorio y en la economía.

"Porque cuando los fondos buitre se quedan con las casas, eso no es mercado que se autorregula, eso tiene un nombre claro, que es saqueo", ha aseverado Sira Rego, quien ha agregado que cuando las multinacionales energéticas "especulan" con algo "tan básico" como la electricidad "no es libertad económica" sino "abuso de poder" y "cuando la ultraderecha señala quién merece derechos y quién no los merece, esto no es patriotismo, esto es autoritarismo".

IDEA BASADA EN LA "PAZ"

Por eso ha afirmado que ellos defienden una idea de país "basada en la paz" que "tiene que ser ausencia de conflicto" pero también la paz como un ejercicio de política "que genera condiciones que imposibilitan los conflictos", algo "muchísimo más amplio".

"La paz es saber que puedes pagar el alquiler, la paz es tener un curro digno, es saber que tus hijos y tus hijas tendrán un planeta habitable, es vivir sin miedo de ser quien eres, por supuesto, también es bienestar emocional, es seguridad vital, es comunidad", ha añadido Rego, quien ha afirmado que todo ello sólo se construye "con políticas públicas, con derechos sociales, con justicia climática y con feminismo, con mucho feminismo".

Por ello, ha asegurado la candidatura de En Común es "tan importante" porque tiene una manera "diferente" de hacer política, con un grupo de organizaciones y de personas comprometidas con la transformación de Castilla y León.

La ministra ha agregado que la democracia y la política "no es solo eso que sucede en las instituciones" sino que se defiende y se construye "desde la vida cotidiana", cuando "una vecina ayuda a otra", cuando "la juventud se organiza para proteger el clima" o "cuando una sociedad decide que nadie se queda atrás, se defiende diciendo alto y claro, no a la guerra", un mensaje que ha coreado todo el auditorio.