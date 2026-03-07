Piden hasta 20 años de cárcel para 8 acusados de una violación grupal grabada y difundida

Palma, 7 mar (EFE).- Ocho hombres afrontan hasta 20 años de prisión acusados de haber cometido una agresión sexual grupal contra una joven que estaba inconsciente en 2023 en un hotel de Magaluf, en Calvià (Mallorca), que grabaron con móviles y luego difundieron por una aplicación de imágenes que se autodestruyen a los segundos.

Los encausados se sentarán a partir del lunes en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Baleares, con peticiones por parte de la Fiscalía que oscilan entre los 18 y los 20 años de cárcel por los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y maltrato de obra, y con una solicitud de indemnización de 100.000 euros para la víctima.

Concretamente, uno de los acusados, K.A.M, afronta una petición del ministerio público de 20 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y contra la intimidad, así como una multa de 1.200 euros por el ilícito de maltrato de obra.

A otros cuatro procesados, R.C.M.G., A.G.G.W., L.H.N.D.T, T.E.C.W., la acusación pública les señala como responsables de los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y maltrato de obra, y pide para ellos 19 años de cárcel y multas que suman un total de 15.600 euros.

También pide 19 años de prisión para M.W. por agresión sexual y contra la intimidad, y 18 para S.S. y A.A. por los mismos ilícitos y, a estos últimos, además les reclama una multa de 14.400 euros.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en Magaluf el 14 de agosto de 2023, cuando seis de los acusados se dirigieron hacia la habitación del hotel donde se hospedaba un séptimo de los procesados, que ya se encontraba en compañía del octavo, junto a una joven británica que estaba en un estado de semiinconsciencia ante el elevado consumo de alcohol.

El ministerio público relata que los hombres, aprovechando el estado de la víctima, que en un momento dado quedó totalmente inconsciente, aprovecharon para desnudarla y agredirla sexualmente, actuando todos ellos de común acuerdo y a sabiendas de que carecían del consentimiento de la mujer.

El escrito recoge que las múltiples agresiones sexuales a las que sometieron a la víctima incluyeron tocamientos, tratos vejatorios, penetraciones orales e introducción de partes del cuerpo en los genitales, así como actitudes burlescas.

De acuerdo con la acusación pública, mientras rodeaban a la mujer, profirieron insultos y expresiones denigrantes contra ella, como "puta", "chúpalo, mierda", "se deja tocar, hoy nos vamos a divertir" o "le vamos a agujerear el culo a esa mierda", entre otras.

No solamente la agredieron, sino que también la grabaron, puesto que llevaron a cabo con sus móviles varios vídeos donde mostraban partes íntimas de la víctima o lo que hacían con ella, según el fiscal.

Además, prosigue el escrito, con la voluntad de alardear de su comportamiento, dos de los procesados compartieron imágenes de la víctima a través de una red social que permite enviar fotos y vídeos que se autodestruyen a los pocos segundos.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió dos hematomas en el brazo derecho y un pequeño corte en la parte del pecho que no precisaron de asistencia médica, concluye el fiscal.

Además, el ministerio público relata que entre los días 15 y 18 de agosto el juzgado correspondiente dictó prisión provisional para los ocho acusados de la violación grupal.

Por otro lado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), el juicio, que está programado para que comience el lunes, está previsto que se celebre en cuatro días: 9, 11, 12 y 13 de marzo. EFE