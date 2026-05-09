Arturo Ruiz: "Lo que nos quede, ellos van a seguir peleando hasta el final"

Zaragoza, 9 may (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, subrayó el triunfo de su equipo en la pista del Casademont Zaragoza (74-85) para evitar el descenso matemático y aseguró: "lo que nos quede, ellos van a seguir peleando hasta el final y luchando por este club".

"Un partido donde nos cuesta controlar el rebote y nos costó muchísimo controlar rebote y pérdidas. En el tercer cuartos forzamos a ellos pérdidas y en el último, con la defensa que hemos colocado, con el trabajo de los exteriores en el rebote, hemos tenido ritmo y pudimos llevarnos el partido", analizó en rueda de prensa el preparador del equipo granadino.

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Reconoció que la situación "era muy difícil, era límite", pero "ha habido un tiempo muerto en el que hemos hablado con los jugadores y les hemos preguntado si seguían creyendo que podíamos ganar este partido. Creo que lo han demostrado".

Ruiz halagó que sus jugadores hayan demostrado que "sea la situación que sea, las victorias que llevemos o lo que nos quede, ellos van a seguir peleando hasta el final y luchando. A pesar de todo lo que han vivido y todas las lesiones. Lo han demostrado en el último cuarto". EFE

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