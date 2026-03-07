Espana agencias

Morrissey inicia en València su gira española con nuevo disco y su legado con los Smiths

Carlos Bazarra

València, 7 mar (EFE).- El cantante británico Morrissey ofrecerá el próximo jueves en València el primero de sus tres conciertos en España para presentar su nuevo disco, 'Make-up is a lie', y repasar algunos de los temas al frente de The Smiths que le convirtieron en un icono sociomusical, siempre controvertido y rodeado de polémica.

A punto de cumplir 67 años, Morrissey vuelve a España -tras el concierto cancelado por motivos de salud en Las Noches del Botánico de Madrid de 2025- con las cerca de 6.500 entradas en total ya agotadas para los tres recintos de esta gira: el Palau de les Arts Reina Sofía, el Auditorio de Zaragoza y el Cartuja Center CITE de Sevilla.

El exlíder de The Smiths, considerada desde los años 80 una de las bandas más influyentes del pop-rock y cuyo mito sigue creciendo, favorecido también por su presencia en redes sociales, películas y series, defenderá en directo los temas de su nuevo álbum, a la venta desde este viernes tras haber publicado como adelantos 'Notre-Dame' y 'Amazona', esta última una versión de Roxy Music.

En el marco de una gira europea que le lleva estas últimas semanas a Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia, Morrissey regresará a España en salas más pequeñas de lo habitual para un artista que goza en este país de una legión de fieles seguidores junto a un público más joven que le ha ido descubriendo en los últimos años, sobre todo por su época al frente de los Smiths, entre 1983 y 1987.

Desde su disco homónimo de debut hasta su disolución con 'Strangeways, here we come', la carrera de la banda de Manchester fue tan corta como intensa y dejó, con 'The Queen is dead', uno de los discos considerados por la crítica como crucial para entender la historia de la música popular y -entonces- llamada independiente.

Precisamente una de sus canciones más icónicas, 'There is a light that never goes out', está siendo aprovechada en esta gira por Morrissey para cerrar sus conciertos, para éxtasis colectivo del público en un ejercicio nostálgico de romanticismo rock que el cantante sabe exprimir también en su ya larga carrera en solitario.

También suele rescatar de aquella etapa desde 'How soon is now?' a 'I know it's over', entremezcladas con grandes éxitos de su discografía como solista como 'Everyday is like sunday', 'Suedehead', 'Jack the Ripper' o 'Now my heart is full'.

Al frente de los Smiths fueron habituales sus entrevistas y declaraciones polémicas en torno a asuntos como la política, el celibato, la industria musical o el vegetarianismo.

Morrissey se erigió como portavoz controvertido y refugio musical de millones de adolescentes y jóvenes que combatían soledades, tormentos e incomprensiones con las melodías que él y el guitarrista Johnny Marr, con Andy Rourke (fallecido en 2023) al bajo y Mike Joyce a la batería, concebían para retratar e inmortalizar un mundo lleno de amor y odio, literatura y cine, sueños y pesadillas, nostalgia y humor negro.

Sus casi 40 años de carrera en solitario tras la traumática separación de la banda han tenido varios momentos álgidos de respaldo de crítica y público, con discos clave entre los 80 y los 90 y una reaparición inesperada en 2004 que le devolvió a primera línea de titulares, conciertos y festivales por todo el mundo.

Sin embargo, en los últimos años, especialmente desde la pandemia, su errática trayectoria discográfica, con escaso apoyo en ocasiones por parte de los sellos, ha rebajado su repercusión en el panorama musical global, a pesar de lo cual Moz -como es conocido popularmente- sigue gozando de una gran popularidad, sobre todo entre la comunidad latina en general y la de California en particular, que lo mantiene como un tótem sociocultural. EFE

