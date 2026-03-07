Espana agencias

Morant reivindica el feminismo frente al fascismo y afea el "machismo institucional": "El PSOE es la alternativa"

Diana Morant advierte sobre el avance de posiciones reaccionarias y subraya la vigencia del compromiso socialista con la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad frente al auge de actos hostiles y discriminatorios en la sociedad

Diana Morant hizo referencia a la agresión sufrida por la senadora socialista Rocío Briones y la periodista Sarah Santaolalla, quienes presentaron una denuncia contra Vito Quiles, a quien Morant relacionó con el Partido Popular y señaló, según difundió el medio, por “cerrar sus actos”. A partir de este episodio, la secretaria general del PSPV-PSOE subrayó la persistencia de ataques y acoso dirigidos a mujeres con liderazgo político, periodístico o científico, tanto en espacios presenciales como a través de redes sociales. “Hablar de fascismo hoy en día es hablar de fascismo en las redes, de persecución, de ataque y de acoso a las mujeres que tienen liderazgo”, declaró Morant, de acuerdo con la información publicada.

De acuerdo con la cobertura de los socialistas valencianos recogida por el medio, Morant participó en una jornada sobre Igualdad convocada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Allí, enfatizó que las mujeres no aceptan ni violencia física ni digital, ni retrocesos en sus derechos. Expuso que, en su opinión, la llegada del Partido Popular y Vox al gobierno de la Comunitat Valenciana ha supuesto un retroceso en cuestiones de igualdad y en la red de apoyo a mujeres, indicando que esto deriva en lo que denomina un “machismo institucional” que contribuye a normalizar comportamientos discriminatorios contra las mujeres. En este entorno, según dijo, planteó al Partido Socialista como alternativa al considerar que lleva 146 años definiendo su identidad con la defensa del feminismo.

Según declaró Morant, el contexto político actual representa un escenario de aumento de posiciones reaccionarias y hostilidad hacia los derechos de las mujeres. “Estamos gobernadas por Partido Popular y Vox y eso significa menos red de ayuda a las mujeres y un machismo que se convierte en institucional y que normaliza precisamente esas conductas machistas”, aseguró, según reportó la fuente. Reafirmó, asimismo, el rol histórico del PSOE en la defensa de la igualdad y detalló que el feminismo constituye una base fundacional de la organización.

El medio indicó que Morant vinculó directamente la lucha feminista con la resistencia frente al crecimiento de políticas y discursos calificados como fascistas y discriminatorios. Señaló que “más feminismo y más lucha por los derechos de las mujeres” eran la respuesta ante estas tendencias, insistiendo en la importancia del 8 de marzo para el partido y manteniendo que los ataques contra los derechos de las mujeres provienen habitualmente de sectores que, según sus palabras, “siempre atacan a las mujeres”.

Durante su intervención, Morant extendió la preocupación a los efectos de la violencia digital sobre los menores y las mujeres. Indicó que la protección frente a la pornografía y al acoso sufrido en redes sociales debe formar parte de las políticas de igualdad impulsadas tanto por el Gobierno central como por el PSOE. Según consignó el medio, la dirigente socialista subrayó el compromiso del partido en la prevención y protección de todos los afectados por violencia digital.

En el mismo acto, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE y líder local del partido en València, destacó la influencia del movimiento feminista valenciano en la formación de las actuales líderes socialistas. Según publicó la fuente, Bernabé sostuvo que “el feminismo en el Partido Socialista se ha convertido en un círculo virtuoso que hay que reivindicar porque no hay otra manera de que el feminismo llegue al BOE que con el PSOE”. Recordó avances protagonizados por mujeres como Matilde Fernández, quien propició la inclusión de listas paritarias y cuotas en la organización. Bernabé subrayó que los progresos alcanzados en el seno del partido se trasladaron posteriormente a la sociedad, remarcando la importancia de persistir en la lucha ante la repetición de dinámicas que pretenden limitar la presencia de las mujeres en la esfera pública.

La secretaria de Igualdad resumió que la lucha y el machismo continúan y predijo que serían las mujeres feministas y el PSOE quienes encabecen futuros avances en derechos y participación. Tal como detalló el medio, tanto Bernabé como Morant insistieron en la vigencia del compromiso socialista con la igualdad y la resistencia a cualquier forma de retroceso o discriminación hacia las mujeres, reafirmando el papel central del feminismo en la agenda política y social del PSOE en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del Estado.

