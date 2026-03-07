Espana agencias

María Jesús Montero: "No pararemos hasta aprobar la abolición de la prostitución"

Guardar

San Fernando (Cádiz), 7 mar (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que el partido no parará hasta aprobar la abolición de la prostitución.

En la entrega de los premios Clara Campoamor del PSOE-A celebrada este sábado en San Fernando (Cádiz), la también ministra de Hacienda ha asegurado que las mujeres socialistas representan "el motor que permite canalizar en el BOE o en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), todo aquello que todavía queda por construir" para lograr la igualdad y dignidad de las mujeres.

"Daremos un paso impresionante y será realmente transformador y revolucionario cuando aprobemos finalmente, y no pararemos hasta hacerlo, la abolición de la prostitución", ha asegurado la vicepresidenta, en un acto al que han asistido numerosas mujeres socialistas andaluzas como Carmen Calvo o Susana Díaz.

"Las personas no se pueden vender, los cuerpos son intrínsecos al alma y no se pueden vender ni comprar. Todo el que quiera justificar una transacción económica es porque nos considera un producto y somos personas, no somos productos o mercancías", ha señalado.

Montero también ha contado que las mujeres asisten actualmente "con horror" al control de su imagen por parte de "unos algoritmos, de un mundo digital" en el que se extiende "la pornografía que domina a la mujer", "las frases y el odio que alimenta el desprestigio de las mujeres" y en las que "circulan con impunidad campañas de acoso". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vaquero (PNV) afirma que falta que las mujeres "completen el salto de tener más poder" e "influencia" en política

A pesar de los avances en participación y legislación, persiste la desigualdad en el acceso a puestos de decisión y liderazgo, según señalaron figuras políticas vascas en un acto previo al Día Internacional de la Mujer en Bilbao

Vaquero (PNV) afirma que falta

Montero reivindica la lucha por la igualdad como "base indispensable" de la democracia a las puertas del 8M

Las máximas responsables socialistas advierten de retrocesos en derechos y subrayan, a las puertas del 8M, la necesidad de un compromiso político real para garantizar avances, combatir el machismo y abolir la prostitución según sus palabras

Montero reivindica la lucha por

Once acusados se sientan en el banquillo desde mañana por una agresión homófoba en Bizkaia

Infobae

43 años de autonomía de Castilla y León: siete presidentes y ninguna mujer en el horizonte

Infobae

2-2. Budimir pone las tablas en un final loco ante el Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’