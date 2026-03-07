Los líderes IU, Sumar y Verdes Equo respaldan el proyecto, social, constructivo y contra la derecha de En Común

La candidatura de Juan Gascón a la presidencia de la Junta de Castilla y León recibió un respaldo explícito de organizaciones, militantes y voces nacionales durante la presentación del proyecto En Común, una plataforma impulsada por Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Verdes Equo. Según consignó el medio original, el Centro Cívico Canal de Castilla reunió a cerca de 200 personas que escucharon las intervenciones de los principales dirigentes de estas fuerzas progresistas, precisamente en el marco del arranque de la campaña para las elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo.

Según informó el medio, la conformación de En Común busca consolidarse como una alternativa política en la comunidad autónoma frente al dominio ejercido por el Partido Popular y Vox. Durante el acto, la coalición realizó un llamado explícito a la movilización del electorado progresista y presentó las líneas fundamentales del programa, dirigido a enfrentar la despoblación, proteger los servicios públicos y frenar el avance de la ultraderecha en Castilla y León.

Entre los portavoces destacados se situó Antonio Maíllo, coordinador general de IU, quien sostuvo que los partidos de la derecha intentan crear la percepción de un resultado electoral predeterminado. Maíllo defendió que el voto a En Común tendría, en sus palabras, un doble valor: contribuir a retirar escaños a PP y Vox, y respaldar un proyecto con vocación de gobierno, con antecedentes en la gestión nacional. El responsable de IU destacó la cultura de paz y el rechazo al militarismo como pilares históricos de su formación e indicó que la posición adoptada frente a la OTAN simboliza, a su juicio, un logro político: “Nos acercamos al final de la OTAN, que es más temprano que tarde”. Maíllo remarcó que esta postura de “no a la guerra” suma el apoyo de millones de personas en España y recordó el papel histórico de IU en las movilizaciones contra la Alianza Atlántica y el intervencionismo militar.

El medio original también destacó que Maíllo formuló críticas directas a Alfonso Fernández Mañueco, presidente autonómico, así como al Partido Popular, a quienes acusó de abandono de las zonas rurales y de deficiencias en la prestación de servicios públicos como la sanidad y la educación. Entre las denuncias expuestas, citó la insuficiencia de médicos en las zonas rurales, el proceso continuo de despoblación y la falta de inversión en la enseñanza pública. Maíllo planteó que Castilla y León no puede resignarse a un futuro marcado por estas problemáticas e invitó a sumarse al proyecto de En Común, el cual, a su juicio, une a personas de diversa procedencia política y social con el objetivo de transformar la comunidad.

Durante el encuentro, Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, describió la campaña electoral como “complicada” y advirtió que tanto el Partido Popular como Vox buscan imponer lo que denominó como “políticas reaccionarias” en la región. Hernández mencionó expresamente declaraciones recientes del secretario general del PP, Miguel Tellado, así como la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, y sostuvo que ambas formaciones tratan de consolidar una “alianza del mal” dentro del bloque conservador. Hernández aseguró que la candidatura de En Común aspira a competir por los escaños que actualmente ostentan las fuerzas de derecha, convencida de que existen oportunidades reales para lograrlas.

Por parte de Verdes Equo, Joserra Becerra, coportavoz de la formación, remarcó la urgencia de implementar políticas que afronten la despoblación y la escasez de oportunidades laborales en la comunidad. Becerra insistió en la importancia de impulsar empleo de calidad y medidas sostenibles, integrando la agenda climática y ambientalista en las propuestas programáticas de En Común.

El candidato Juan Gascón, quien aspira a presidir la Junta por la coalición, subrayó que la comunidad autónoma no debe resignarse al dominio de la derecha ni a la falta de expectativas. Gascón planteó que el proyecto de En Común persigue la implicación de militantes, representantes de movimientos sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos en una propuesta que calificó de “construcción positiva” de la vida comunitaria. Aludió al lema de campaña del PP, “Aquí, certezas”, para cuestionar que esas certezas han servido como pretexto a políticas que restringen derechos reproductivos y privilegian los intereses empresariales por encima de las necesidades de las familias y los trabajadores.

Según detalló el medio de origen, el plan de En Común propondrá medidas para facilitar el regreso de la juventud emigrada, incentivar la repoblación de los municipios y promover iniciativas de desarrollo social en toda la región, partiendo de una visión progresista de la política. Gascón afirmó que la campaña de En Común presenta un incremento progresivo en el respaldo parlamentario, expresando confianza en que la coalición pueda desplazar del gobierno autonómico a las actuales fuerzas conservadoras, responsables, en su opinión, de la situación presente y de la falta de perspectivas en Castilla y León.

Durante el acto, los dirigentes de IU, Sumar y Verdes Equo insistieron en que la única vía para detener el avance de la ultraderecha y atender los retos sociales en la región reside en articular una base social progresista amplia, capaz de generar propuestas alternativas y alianzas con proyección de gobierno. El medio que cubrió el evento señaló que las intervenciones coincidieron en transmitir que el proyecto de En Común se concibe como reflejo de la diversidad y como vehículo para canalizar la demanda de cambio político, social y económico en Castilla y León.