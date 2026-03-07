Espana agencias

López Miras: "Hoy España es un país peor para ser mujer que en 2017"

En un acto en Cartagena por el Día Internacional de la Mujer, Fernando López Miras responsabiliza al Ejecutivo de Pedro Sánchez del retroceso en derechos y oportunidades femeninas, citando el descenso de España en un ranking internacional de igualdad de género

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Cartagena, el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se refirió a un informe de la Universidad de Georgetown para señalar que España ha experimentado un descenso significativo en materia de igualdad de género. Según consignó el medio, López Miras citó que, en 2017, España ocupaba el quinto puesto en la clasificación mundial de países mejores para ser mujer, pero para el año 2026 bajó al puesto vigésimo quinto. El líder regional atribuyó este retroceso al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, resaltando que estas cifras reflejan una regresión en derechos y oportunidades para las mujeres.

De acuerdo con la fuente, López Miras realizó estas declaraciones acompañado de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, durante el acto central del PP por el 8 de marzo. En su intervención, el presidente del PPRM insistió en que la sociedad civil avanza en cuestiones de igualdad, pero que el país ha retrocedido bajo la administración actual. Afirmó que “es inadmisible que los hombres y las mujeres, que la sociedad civil esté avanzando y evolucionando, y en nuestro país esté retrocediendo en algo tan importante como los derechos y libertades de las mujeres”.

En su discurso, el dirigente enfatizó la importancia del papel femenino en el desarrollo local y regional, indicando que “sin las mujeres que están transformando Cartagena y la Región de Murcia, no tendría sentido”, y puso como ejemplo de liderazgo y transformación la gestión de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. López Miras subrayó que la mujer ha sido un pilar fundamental de la sociedad murciana, destacando el protagonismo femenino en ámbitos como las facultades de Ciencias de la Salud y las oposiciones más cualificadas en la administración pública, en las que el porcentaje de mujeres oscila entre el 60 y el 70 por ciento, según detalló el medio.

El presidente regional también aprovechó el acto para reivindicar el modelo de igualdad promovido por el Partido Popular y enfatizar el liderazgo de las mujeres dentro de esa formación política. “Las mujeres del partido son líderes que transforman la sociedad”, afirmó, según publicó el medio. Señaló la necesidad de hacer extensivo el reconocimiento de los derechos femeninos a nivel mundial, refiriéndose a las situaciones de mujeres que continúan sufriendo represión, persecución, maltrato o invisibilización en otras partes del mundo. “Hoy también es un día, el Día Internacional de la Mujer, para hacer todo esto extensible al resto de mujeres del mundo. Especialmente aquellas que hoy siguen siendo o siguen sufriendo una inaceptable represión y persecución, están siendo maltratadas, humilladas, invisibilizadas o mutiladas”, expresó López Miras de acuerdo con el reporte.

Durante su intervención, López Miras criticó las políticas e iniciativas legislativas del Gobierno central en los últimos años y mencionó directamente la ley del “solo sí es sí”. Según reportó el medio, sostuvo que estas reformas han generado un clima de inseguridad para las mujeres y se refirió a problemas en la implementación de las pulseras de protección para víctimas de violencia de género. “Las mujeres se sienten más inseguras, porque han hecho una chapuza con las pulseras que, precisamente, tienen que proteger aquellas que son víctimas de violencia de género”, expuso en el acto.

El líder popular diferenció la visión de su partido sobre la igualdad de género, señalando que su enfoque se basa en el rigor y la seriedad, en contraposición —según sus palabras— a la instrumentación política del feminismo. Indicó que para el Partido Popular, “hablar de la mujer no es cuestión de pancartas ni es cuestión de etiquetas, no es cuestión de ideología, es cuestión de rigor y de seriedad”. López Miras planteó que una mejora real en la igualdad se logra evitando el uso de este tema para obtener réditos políticos y apostando por asumir el compromiso con seriedad y responsabilidad.

Durante el acto en Cartagena, López Miras expresó su respaldo al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que “sólo Alberto Núñez Feijóo puede abordar este asunto con responsabilidad, con rigor, tomando decisiones y creyendo en lo que se hace. Es el presidente que necesitan las españolas, es el presidente que necesitan las mujeres”, concluyó, según el medio. En diversas partes del evento, tanto López Miras como otros dirigentes reiteraron la relevancia de seguir apostando por políticas que promuevan la igualdad real y el reconocimiento de los logros femeninos en la sociedad española y global.

Temas Relacionados

Igualdad de géneroFernando López MirasPartido PopularPedro SánchezCartagenaRegión de MurciaDía Internacional de la MujerNoelia ArroyoUniversidad de GeorgetownAlberto Núñez FeijóoEUROPAPRESS

