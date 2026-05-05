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El cadáver hallado en el Ebro es el de Pablo Cebolla, desaparecido en Zaragoza en febrero

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Zaragoza, 5 may (EFE).- La Policía Nacional ha confirmado que el cadáver hallado el pasado 27 de abril en la zona de La Cartuja en Zaragoza es el de Pablo Cebolla, el joven de 20 años desaparecido en la capital aragonesa en la madrugada del 12 al 13 de febrero de 2026.

El cuerpo fue hallado por un ciudadano el 27 de abril y los restos fueron remitidos al Instituto de Medicina legal de Aragón (IMLA) y luego a Madrid para hacerle las pruebas de ADN, que han confirmado que el cuerpo es del joven desaparecido.

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La familia ha emitido un comunicado en el que agradecen el despliegue de voluntarios que han participado en la búsqueda de Pablo desde su desaparición.

"Han sido muchos días de demasiado dolor, incertidumbre, rabia, desesperación y angustia", apunta la familia, que insiste en dar las gracias a quienes han participado en las batidas o han compartido noticias y carteles.

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Pablo fue visto por última vez en la puerta de la discoteca Kembo, en el Casco Histórico de Zaragoza. Posteriormente, varias cámaras de seguridad lo grabaron en la zona urbana del río Ebro, en la trasera de la basílica del Pilar, entre los puentes de Santiago y de Hierro, lugar donde también se perdía la señal de su teléfono móvil.

Desde entonces, la Policía Nacional coordinó un amplio dispositivo de búsqueda centrado en el entorno del río Ebro con participación de unidades de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior, el grupo GEO, guías caninos, drones, el helicóptero Cóndor y buzos del servicio de bomberos, hasta su localización el 27 de abril

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha publicado un mensaje en X en el que lamenta profundamente el fallecimiento del joven y muestra todo su cariño y el pésame a la familia y seres queridos en estos momentos tan duros. EFE

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EFE

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