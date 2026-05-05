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Detenido un aficionado del Everton por insultos racistas contra Semenyo

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Londres, 5 may (EFE).- La Policía de Merseyside informó este martes de que ha detenido a un aficionado del Everton por supuestos insultos racistas contra Antoine Semenyo, jugador del Manchester City, durante el partido que ambos equipos disputaron el lunes.

En un comunicado, la policía señaló que un hombre de 71 años fue arrestado como sospechoso de una ofensa racial grave después de que varios aficionados y personal de seguridad del estadio denunciaran insultos racistas por parte de un aficionado.

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"Ha sido detenido y liberado bajo fianza con condiciones. No puede acercarse a menos de un milla de un estadio deportivo en un periodo de menos de cuatro horas antes del comienzo de un partido y cuatro horas después de la conclusión del mismo", dijo la policía.

No es la primera vez que Semenyo denuncia insultos racistas esta temporada. Ya lo hizo tras el primer partido de Premier League contra el Liverpool, cuando el encuentro tuvo que estar parado varios minutos hasta que se identificó a la persona que los profirió.

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El Everton y el Manchester City condenaron los insultos y ofrecieron su apoyo al jugador, además de que los 'Sky Blues' denunciaron también los comentarios racistas que su jugador Marc Guéhi recibió a través de las redes sociales.

El City empató este lunes a domicilio contra el Everton (3-3) y se dejó muchas de sus opciones de ganar esta Premier League, ya que ahora el Arsenal depende de sí mismo para levantar el título. EFE

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EFE

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