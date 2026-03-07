Espana agencias

Las Fallas 2026 quemarán 10 millones de creatividad e ironía para cerrar un duro invierno

Mónica Collado

València, 7 mar (EFE).- Las Fallas de 2026 convertirán de nuevo en cenizas la creatividad, la ironía y la crítica fallera que rebosan los casi 800 monumentos falleros grandes e infantiles de València, que este año han invertido más de 9'8 millones y que ineludiblemente sucumbirán al fuego purificador que llega el 19 de marzo como preludio de la primavera y tras un duro invierno.

A la espera de la llegada de la Semana Grande de las Fallas, del 15 al 19 de marzo, la ciudad ha empezado, con lluvias y ambiente fresco, a sucumbir a la llegada de turistas y falleros que desde el día 1 disfrutan de las mascletás en la 'catedral de la pólvora' que es la plaza del Ayuntamiento.

Esa lluvia ha obligado a suspender ya una mascletà y mantiene en vilo a falleros, artistas y a todos los que llegan a disfrutar de la fiesta por la incertidumbre de saber si se podrán seguir disparando cada día y si se podrá celebrar la plantà de los monumentos sin contratiempos meteorológicos.

Además del olor a pólvora, la ciudad se ha visto invadida por el aroma a chocolate con churros y buñuelos de los puestos que decoran cada rincón de València que, de momento y al menos durante este fin de semana, hay que visitar ataviados con chubasqueros y paraguas.

Con permiso de la meteorología, la plantà de las fallas infantiles y grandes, la Ofrenda floral de dos días a la Virgen de los Desamparados, matrona de la ciudad, además de mascletás y castillos de fuegos artificiales con la Nit del Foc como punto álgido, irán quemando etapas de la Fallas, que cumplen una década como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, hasta la Cremà del día de San José.

La inversión que las comisiones destinan a la construcción de fallas este año supera en 600.000 euros lo gastado en 2025 (9,2 millones), con el mayor gasto de nuevo para la comisión fallera Convento Jerusalén-Matemático Marzal, obra de Sánchez Llongo y de sección Especial, que costará 260.000 euros.

Concretamente, las comisiones falleras grandes destinarán este 2026 un total de 7.267.135 euros para la construcción de fallas grandes, mientras que para las infantiles invertirán 2.536.880 euros. Las de Sección Especial, que despiertan el mayor interés, invertirán 1,5 millones en las grandes y 484.000 euros en las infantiles.

El Ayuntamiento de València aprobó destinar para estas Fallas cerca de 3 millones de euros en subvenciones para los monumentos falleros, tanto grandes como infantiles.

A ello se une el gasto de las fallas municipales, 239.000 euros la grande, 'Hope', una canto chaplinesco a la esperanza y la resiliencia del tándem formado por Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer con diseño de Josete Santaeulalia, y 34.000 la infantil, que lleva por título 'València es mou' (Valencia se mueve), obra del artista Mario Pérez, que se estrena en la plaza del Ayuntamiento, con diseño de Paco Camallonga.

Ya desde el 1 de marzo, València empieza a cambiar su fisonomía como urbe, pues comienzan a cortarse centenares de calles (cerca de 400) para el montaje de las carpas de las comisiones falleras, las zonas recreativas y de fuegos artificiales autorizadas y se llena de buñolerías y gastronetas a la espera de los días grandes de las Fallas.

Aunque ávida de fiesta, la ciudad tampoco es ajena a las críticas que las Fallas generan en muchos vecinos por el caos del tráfico y la imposibilidad de circular hasta el centro que genera ese corte de calles, el ruido hasta altas horas de la madrugada y los actos incívicos, que el Ayuntamiento trata de frenar en los principales monumentos, vallándolos e intensificando la seguridad.

Más de 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local de València garantizarán la seguridad de las Fallas 2026 en la ciudad, para las que se han previsto medidas especificas con las que tratar de evitar aglomeraciones durante las mascletás.

La Policía Nacional realizará servicios específicos en mascletás, castillos de fuegos artificiales y Nit del Foc, ofrenda o cremà, mientras que la Guardia Civil controlará los productos pirotécnicos, incrementará el tráfico de los accesos a la ciudad, realizará controles de consumo de alcohol y drogas y vigilará las infraestructuras críticas en su ámbito competencial. EFE

