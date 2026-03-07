Espana agencias

Investigan a vecino de Teixeiro (Coruña) como presunto autor de 10 delitos de incendio

A Coruña, 7 mar (EFE).- El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un varón, vecino de la localidad de Teixeiro (Curtis), como supuesto autor de 10 delitos de incendio forestal en la segunda fase de la 'operación Torunda'.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil, la operación, iniciada a raíz de un incendio registrado el 30 de julio 2025 en el término municipal de Oza-Cesuras, conllevó la detención de un varón como supuesto autor de 11 delitos de incendio forestal en noviembre del año pasado.

La investigación continuó ante la sospecha, que después se confirmó, de que esta persona pudiera estar relacionado con la autoría de otros 10 incendios forestales ocurridos entre el 31 de julio y el 24 de agosto en Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Toques y Melide.

La Guardia Civil alerta de que los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades.

Por ello, reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de los montes. EFE

