El PPCV asevera que Morant "sabe mucho de guerras" tras la expulsión del alcalde de Almussafes del PSOE

El portavoz del PP en Les Corts critica a Diana Morant tras el cese del alcalde de Almussafes y cuestiona su liderazgo, acusándole de ignorar problemas internos y de una gestión marcada por escándalos y conflictos dentro del partido

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) enfrenta una situación crítica tras el despido de nueve trabajadoras en medio de cuestionamientos sobre sus condiciones laborales, episodio que, según voces del Partido Popular (PP), refleja problemas en la gestión de la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Sobre este trasfondo, el portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Nando Pastor, dirigió severas críticas a Morant a raíz de la reciente expulsión del alcalde de Almussafes, Toni González, por parte del PSOE. Según consignó Europa Press, el dirigente del PP señaló que estos hechos ponen en evidencia el liderazgo de la ministra y la manera como el Partido Socialista aborda los conflictos internos.

Pastor afirmó públicamente que "el PSPV es el partido de Pedro Sánchez y la mentira continuada", al tiempo que acusó a la secretaria general del PSPV-PSOE de conocer "mucho de guerras internas, con el campo de batalla abierto en Almussafes". El medio Europa Press reportó que estas declaraciones tuvieron lugar después de que Diana Morant manifestara estar "muy orgullosa" tras el anuncio de la expulsión de Toni González, alcalde de Almussafes, y destacara que su partido se encuentra "en el lado correcto de la historia".

El origen de esta decisión se encuentra en la apertura de un expediente disciplinario dentro del PSOE contra el primer edil, motivada por denuncias de acoso sexual y laboral interpuestas por dos empleadas municipales. Europa Press detalló, citando fuentes socialistas, que la medida de expulsión del alcalde fue respaldada por la Secretaría de Organización del partido, que también tuvo en cuenta comentarios recientes de González en los que, según el partido, "revictimizaba" a las denunciantes de los presuntos hechos.

En sus declaraciones, Nando Pastor sostuvo que Morant prioriza los conflictos internos del partido a las responsabilidades derivadas de su cargo ministerial. Criticó lo que considera una gestión marcada por "mentiras, enredos y polémicas artificiales" destinadas, según él, a desviar la atención de los problemas internos y de la "corrupción" que atribuye al actual gobierno central. Según publicó Europa Press, Pastor insistió en que el PSOE, bajo el liderazgo de Morant y Sánchez, recurre a "excusas" para justificar lo que calificó como "política errática", agregando que recurren a hechos de otras épocas, incluso de cuando José María Aznar fue presidente, para sostener sus argumentos.

Además, Pastor cuestionó lo que considera una desatención por parte de Morant hacia las necesidades y problemas que afectan a la Comunitat Valenciana dentro de la administración central, mencionando que la ministra debería concentrarse en sus funciones gubernamentales. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, acusó al gobierno de Sánchez de discriminar y castigar a la región.

En este contexto, el portavoz popular consideró que la situación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas representa un nuevo problema bajo la gestión de Morant, argumentando que el despido de nueve trabajadoras en el CNIO responde a una "situación laboral sospechosa" y ha contribuido, según sus palabras, a un estado crítico en un centro antes reconocido por su excelencia.

Respecto al caso específico del alcalde de Almussafes, la decisión del PSOE se conoció este viernes luego de la investigación interna emprendida tras la interposición de las denuncias por acoso. El medio Europa Press explicó que la expulsión definitiva se apoyó tanto en las denuncias formales como en los pronunciamientos públicos del propio primer edil en las últimas semanas, considerados por la formación como perjudiciales para las denunciantes.

En cuanto a la postura del Partido Popular, Nando Pastor enfatizó que "el PP no está en el Gobierno de España", responsabilizando a la ministra y secretaria general socialista de no asumir ni ejercer las tareas propias de su puesto. Así, concluyó que Morant debería atender la crisis del CNIO, donde la polémica por la situación de las trabajadoras se suma, en su opinión, a otros episodios problemáticos derivados de la gestión actual del Ministerio.

Las afirmaciones del portavoz popular se produjeron en respuesta a las expresiones de satisfacción de Diana Morant ante la expulsión del alcalde de Almussafes. El caso ha puesto en el centro del debate el liderazgo de la ministra tanto en el ámbito del PSPV-PSOE como en sus responsabilidades institucionales en el Gobierno de España. Según detalló Europa Press, la Secretaría de Organización socialista avaló la medida contra Toni González, considerando tanto los hechos investigados internamente como la actitud pública del alcalde tras las denuncias.

A raíz de estos acontecimientos, la situación interna dentro del PSPV-PSOE y los procedimientos seguidos tras las denuncias han generado repercusiones en el debate político regional y nacional, según reflejó Europa Press en su cobertura del episodio.

