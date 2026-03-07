El PP introduce la 'comisión Koldo' en las campañas electorales: ha citado a Illa, Cerdán, Zapatero y Paco Salazar

La comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo' suma hasta 16 ampliaciones en el listado de comparecientes solicitadas por el Partido Popular (PP), extendiendo su duración durante dos años y llevando a la citación de más de un centenar de personas mientras se han celebrado cinco procesos electorales en distintos niveles. En ese contexto, figuras relevantes como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido llamadas a declarar ante la comisión en fechas coincidentes con campañas electorales, como ocurrió el 2 de marzo durante la campaña en Castilla y León.

Según reportó el medio, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para convocar a personajes políticos clave en periodos preelectorales. Esta dinámica ha implicado citar, antes o durante campañas, a líderes y exmiembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situando el foco mediático en la investigación parlamentaria en momentos de máxima proyección pública para los comparecientes. El medio detalló que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, compareció ante la comisión de investigación el 24 de abril de 2024, justo en la antesala de las elecciones catalanas del 12 de mayo. De igual manera, la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, fue citada el 7 de junio de 2024, cuando estaba a punto de cerrarse la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar el 9 de junio.

Durante la intervención de Armengol en la comisión, la presidenta del Congreso concluyó con un llamado al voto para el PSOE de cara a las elecciones europeas, lo que generó una discusión con los miembros de la bancada popular y el presidente de la comisión, según consignó el medio.

El PP también llamó a comparecer a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el 17 de diciembre de 2025, en plena campaña electoral extremeña, con las elecciones previstas para el 21 de diciembre. El mismo patrón se repitió con el exmilitante socialista Paco Salazar. Denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y comportamientos machistas, Salazar fue citado el 5 de febrero, en paralelo a la campaña de las elecciones aragonesas, celebradas el 8 de ese mes.

Durante la campaña electoral de Aragón, la comisión de la dana del Congreso, formada por el PSOE y sus aliados, citó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para comparecer el 2 de febrero ante dicho foro, según publicó el medio.

En total, el trabajo de la comisión, impulsado por la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha acumulado múltiples convocatorias estratégicas en el contexto de los periodos electorales mencionados, reflejando cómo las investigaciones parlamentarias sobre el 'caso Koldo' han interactuado con procesos democráticos relevantes en Cataluña, Extremadura, Aragón, Castilla y León y a nivel europeo, según detalle de la fuente.