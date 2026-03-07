Espana agencias

El PP introduce la 'comisión Koldo' en las campañas electorales: ha citado a Illa, Cerdán, Zapatero y Paco Salazar

La mayor fuerza parlamentaria de la Cámara Alta ha convocado a figuras clave durante periodos preelectorales para someterlas a interrogatorio, situando el foco en una investigación que acumula varios años, numerosas citaciones y procesos en paralelo

Guardar

La comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo' suma hasta 16 ampliaciones en el listado de comparecientes solicitadas por el Partido Popular (PP), extendiendo su duración durante dos años y llevando a la citación de más de un centenar de personas mientras se han celebrado cinco procesos electorales en distintos niveles. En ese contexto, figuras relevantes como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido llamadas a declarar ante la comisión en fechas coincidentes con campañas electorales, como ocurrió el 2 de marzo durante la campaña en Castilla y León.

Según reportó el medio, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para convocar a personajes políticos clave en periodos preelectorales. Esta dinámica ha implicado citar, antes o durante campañas, a líderes y exmiembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situando el foco mediático en la investigación parlamentaria en momentos de máxima proyección pública para los comparecientes. El medio detalló que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, compareció ante la comisión de investigación el 24 de abril de 2024, justo en la antesala de las elecciones catalanas del 12 de mayo. De igual manera, la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, fue citada el 7 de junio de 2024, cuando estaba a punto de cerrarse la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar el 9 de junio.

Durante la intervención de Armengol en la comisión, la presidenta del Congreso concluyó con un llamado al voto para el PSOE de cara a las elecciones europeas, lo que generó una discusión con los miembros de la bancada popular y el presidente de la comisión, según consignó el medio.

El PP también llamó a comparecer a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el 17 de diciembre de 2025, en plena campaña electoral extremeña, con las elecciones previstas para el 21 de diciembre. El mismo patrón se repitió con el exmilitante socialista Paco Salazar. Denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y comportamientos machistas, Salazar fue citado el 5 de febrero, en paralelo a la campaña de las elecciones aragonesas, celebradas el 8 de ese mes.

Durante la campaña electoral de Aragón, la comisión de la dana del Congreso, formada por el PSOE y sus aliados, citó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para comparecer el 2 de febrero ante dicho foro, según publicó el medio.

En total, el trabajo de la comisión, impulsado por la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha acumulado múltiples convocatorias estratégicas en el contexto de los periodos electorales mencionados, reflejando cómo las investigaciones parlamentarias sobre el 'caso Koldo' han interactuado con procesos democráticos relevantes en Cataluña, Extremadura, Aragón, Castilla y León y a nivel europeo, según detalle de la fuente.

Temas Relacionados

Comisión KoldoPPSalvador IllaSantos CerdánJosé Luis Rodríguez ZapateroPaco SalazarSenadoCataluñaExtremaduraProcesos electoralesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Aubert, Ortega y Garay quedan fuera de la segunda manga del gigante de Kranjska Gora

Infobae

Nico González: "Griezmann es fútbol total; lo disfrutaremos un tiempo"

Infobae

7-14. El Sant Andreu no da opciones al Catalunya y luchará por su tercera Copa consecutiva

Infobae

Simeone espera que la lesión de Rodrigo Mendoza “sea lo menor posible”

Infobae

El Leganés contra las lesiones y un Eibar al alza, pero que no ha ganado fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’