Cinco heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia

Segovia, 7 mar (EFE).- Cinco personas, tres de ellas menores, han resultado heridas este sábado en el kilómetro 55 de la A-601, a la altura de Cuéllar (Segovia), donde se han registrado colisiones de varios vehículos durante una granizada.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 17:24 horas se han recibido numerosas llamadas alertando de varios siniestros ocurridos tras la granizada en ese punto de la autovía.

En sentido Valladolid, un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado y, aunque en principio el 112 informó de que habían resultado heridos una mujer de 34 años y dos niños de 1 y 3 años, finalmente ha concretado que los lesionados, en total, son una mujer de 34 años, un hombre, y tres menores, de 1, 7 y 12 años.

Los heridos han sido trasladados al Complejo Asistencial de Segovia.

En el sentido contrario, hacia Segovia, se han producido varias colisiones múltiples en las que, según las primeras informaciones, se habrían visto implicados entre siete y ocho vehículos, sin que nadie requiriera asistencia.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar, así como a los bomberos de Segovia. EFE

