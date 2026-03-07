Audrey Pascual, plata en descenso en categoría sentada de Milán Cortina 2026

Roma, 7 mar (EFE).- La española Audrey Pascual conquistó este sábado la medalla de plata en el descenso en categoría sentada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, estrenando el medallero español y rompiendo una sequía de ocho años.

Pascual hizo efectivo su cartel de favorita para subir al podio y cubrió el descenso con un tiempo de 1:25.84, solo cinco centésimas por detrás de la alemana Anna-Lena Forster (1:25.79), oro y gran dominadora del circuito alpino internacional los últimos años.

Abanderada española, primera baza de la delegación del país Milán Cortina 2026, cita en la que competirá en otras cuatro disciplinas de esquí, acabó con una sequía de 8 años sin medalla paralímpica en la nieve para el Comité Paralímpico Español (CPE).

La última fue en PyeongChang 2018, pues no hubo podio en Pekín 2022. Es, además, la presea número 44 de la historia española en cita invernal, que coincide con el 50 aniversario de la competición. EFE