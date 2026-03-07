'Altas capacidades', la hipocresía de unos "padres helicóptero" en busca de colegio pijo

Málaga, 7 mar (EFE).- 'Altas capacidades', que se estrena este sábado el Festival de Málaga dentro de la sección oficial a concurso, es una comedia que retrata a una pareja de "padres helicóptero", tan sobreprotectores como carentes de escrúpulos a la hora de buscar un colegio de élite para su hijo y de paso mejorar su posición social.

"En unos años hemos pasado del padre pasota y ausente al padre helicóptero", ha resumido el guionista, Borja Cobeaga ('Ocho apellidos vascos'), en una rueda de prensa junto al director de la película, Víctor García León ('Animal'), para quien esta "mirada neurótica" sobre los hijos es el "gran defecto" de esta generación.

Este comportamiento queda retratado en la historia de una pareja de clase media (Marian Álvarez e Israel Elejalde) que se ciega ante la oportunidad de matricular a su hijo en un colegio de élite al que acceden familias de un estatus tan elevado como el de su jefe, interpretado por Juan Diego Botto.

Para este último, la película es también "la diferencia entre la mirada generosa y optimista del mundo de Borja Cobeaga y la mirada cínica y amarga de Víctor García León", con el que es la tercera vez que colabora, tras 'Vete de mí' (2006) y 'Los europeos' (2020).

"Yo tengo la teoría de que en estos proyectos hago el mismo personaje en distintos momentos históricos. Creo que el de ahora podría ser perfectamente el nieto del personaje de 'Los europeos', ese millonario franquista, vividor y acostumbrado a caer de pie", ha explicado el actor.

No quedan atrás las miserias de unos padres de clase media capaces de negociar con el bienestar de su hijo para ascender de clase social. "Yo creo que cuando uno tiene hijos los miedos le dominan, o sea, tus principios morales e ideológicos pasan a un segundo plano", ha justificado el realizador.

Marian Álvarez ('La herida') ha reconocido que su personaje ha sido "muy complicado". "Realmente no entendía nada de lo que hacía al principio hasta que me di cuenta que yo podía ser Alicia y dije: 'Huy espérate, porque aquí está el problema. No entiendes porque no lo quieres entender'".

Hasta el punto, ha relatado la actriz como anécdota, de que en medio del rodaje se puso a buscar un colegio diferente y mejor para sus propios hijos. "Esto nos lo hemos planteado todos los padres", ha reflexionado.

Para su pareja en el filme, Israel Elejalde ('Magical girl'), acostumbrado a personajes con una fuerte personalidad, lo interesante ha sido interpretar a alguien que representa justamente lo contrario, una mentalidad más voluble, y por eso se ha puesto en manos del director y de su compañera de reparto "como en un juego", ha explicado.

La figura paterna que representa es lo que Cobeaga ha definido como "un padre hombre", "como en mi caso -ha añadido-, que se preocupa demasiado, que está muy tenso todo el rato y que proyecta sus miedos en su hijo", aunque la realidad sea que se siguen viendo más madres recogiendo a sus hijos e hijas que padres. "Y de eso va la peli básicamente", ha concluido. EFE

(foto)