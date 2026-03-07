Espana agencias

Al menos tres heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia

Guardar

Segovia, 7 mar (EFE).- Al menos tres personas, una mujer de 34 años y dos niños, de 1 y 3 años, han resultado heridas este sábado, al parecer leves, en el kilómetro 55 de la A-601, a la altura de Cuéllar (Segovia), donde se han registrado colisiones de varios vehículos durante una granizada.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 17:24 horas se han recibido numerosas llamadas alertando de varios siniestros ocurridos tras la granizada en ese punto de la autovía.

En sentido Valladolid, un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado, resultando heridas, en principio de carácter leve, una mujer de 34 años y dos menores de 1 y 3 años.

En el sentido contrario, hacia Segovia, se han producido varias colisiones múltiples en las que, según las primeras informaciones, se habrían visto implicados entre siete y ocho vehículos y podría haber también algún herido aunque de carácter leve.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y a un equipo médico de Cuéllar, así como a los bomberos de Segovia. EFE

jmm/erbq/ess

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Covirán busca la sorpresa y aferrarse a la permanencia

Infobae

31-33. Caserío Ciudad Real aprovecha el desacierto del BM Nava que reacciona tarde

Infobae

Sumar exige garantizar el aborto y acabar con el acoso a las puertas de las clínicas

Infobae

1-1. Un gol de Joel Roca en la prolongación frena el sueño del Levante y premia al Girona

Infobae

La genética marca el futuro del lanzamiento de peso femenino español

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal habla sobre la expulsión

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”