Al menos tres heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia

Segovia, 7 mar (EFE).- Al menos tres personas, una mujer de 34 años y dos niños, de 1 y 3 años, han resultado heridas este sábado, al parecer leves, en el kilómetro 55 de la A-601, a la altura de Cuéllar (Segovia), donde se han registrado colisiones de varios vehículos durante una granizada.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 17:24 horas se han recibido numerosas llamadas alertando de varios siniestros ocurridos tras la granizada en ese punto de la autovía.

En sentido Valladolid, un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado, resultando heridas, en principio de carácter leve, una mujer de 34 años y dos menores de 1 y 3 años.

En el sentido contrario, hacia Segovia, se han producido varias colisiones múltiples en las que, según las primeras informaciones, se habrían visto implicados entre siete y ocho vehículos y podría haber también algún herido aunque de carácter leve.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y a un equipo médico de Cuéllar, así como a los bomberos de Segovia. EFE

